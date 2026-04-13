Árbitros confirmados para la semana de los equipos uruguayos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

La actividad internacional vuelve a tomar protagonismo esta semana con participación de equipos uruguayos tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, y en las últimas horas la Conmebol confirmó las designaciones arbitrales para cada encuentro.

Por el lado de la Libertadores, Nacional recibirá a Deportes Tolima este martes 14 de abril a las 19:00 horas en el Gran Parque Central. El encargado de impartir justicia será el argentino Yael Falcón Pérez, acompañado por sus compatriotas Gabriel Chade y Juan Mamani como asistentes. El cuarto árbitro será Sebastián Martínez, mientras que en el VAR estarán Jorge Baliño y Lucas Novelli, todos argentinos.

En tanto, Peñarol jugará el jueves 16 a las 21:30 en el Campeón del Siglo frente a Platense. El equipo arbitral será íntegramente paraguayo, con Derlis López como árbitro principal, asistido por Eduardo Cardozo y Luis Onieva. El cuarto juez será Blas Romero y en el VAR estarán Mario Díaz de Vivar y José Cuevas.

Derlis López, arbitro paraguayo. Foto: CONMEBOL

Por la Copa Sudamericana, la actividad comenzará el martes 14 a las 21:30, cuando Montevideo City Torque visite a Palestino en el Estadio La Cisterna en Santiago de Chile. El árbitro será el paraguayo Derlis Benítez, acompañado por Roberto Cañete y Nadia Weiler. El VAR estará a cargo del boliviano Ulises Mereles, junto a Zulma Quiñónez.

El miércoles 15 será el turno de Boston River, que enfrentará a Millonarios desde las 23:00 en El Campín de Bogotá. La terna será ecuatoriana, con Guillermo Guerrero como juez central, junto a Christian Lescano y Ricardo Baren como asistentes. Robert Cabrera será el cuarto árbitro, mientras que Gabriel González y Luis Quiroz estarán en el VAR.

Por último, el jueves 16 a las 19:00, Juventud de Las Piedras visitará a Atlético Mineiro en la Arena MRV de Belo Horizonte. El colombiano Carlos Ortega será el árbitro principal, con Alexander Guzmán y Christian Aguirre como asistentes. El cuarto juez será Carlos Betancur, y en el VAR estarán Nicolás Gallo y Mauricio Pérez.

De esta manera, los equipos uruguayos ya conocen quiénes serán los encargados de impartir justicia en sus partidos en una semana importante para sus aspiraciones internacionales.

El detalle de la semana internacional:

Copa Libertadores

Martes 14

Nacional vs Deportes Tolima

Hora: 19:00

Estadio: Gran Parque Central.

Arbitro: Yael Falcón Pérez (ARG).

Asistentes: Gabriel Chad y Juan Mamani (ARG).

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Avar: Lucas Novelli (ARG)

Jueves 16

Peñarol vs Platense

Hora: 21:30

Estadio: Campeón del Siglo

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Asistentes: Eduardo Cardozo y Luis Onieva (PAR)

Cuarto árbitro: Blas Romero (PAR)

VAR: Mario Díaz de Vivar (PAR)

Avar: José Cuevas (PAR)

Copa Sudamericana

Martes 14

Palestino vs Montevideo city torque

Hora: 21:30

Estadio: La Cisterna - Santiago de Chile

Árbitro: Derlis Benítez (PAR)

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler (PAR)

Cuarto árbitro: Javier Revollo (PAR)

VAR: Ulises Mereles (BOL)

Avar: Zulma Quiñonez (PAR)

Miércoles 15

Millonarios vs Boston river

Hora: 23:00

Estadio: El Campín - Bogotá

Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU)

Asistentes: Christian Lescano y Ricardo Baren (ECU)

Cuarto árbitro: Robert Cabrera (ECU)

VAR: Gabriel González (ECU)

Avar: Luis Quiroz (ECU)

Jueves 16

Atletico Mineiro vs Juventud de las Piedras

Hora: 19:00

Estadio: Arena MRV- Belo Horizonte

Árbitro: Carlos ortega (COL)

Asistentes: Alexander Guzmán y Christian Aguirre (COL)

Cuarto árbitro: Carlos Betancur (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

AVAR: Mauricio Pérez (COL)