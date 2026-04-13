Deportes Tolima, próximo rival de Nacional por Libertadores, viene de perder un partido clave en Colombia

Los rivales de Nacional en el grupo B de la Copa Conmebol Libertadores tuvieron un fin de semana con poca actividad y un único tropiezo: Deportes Tolima perdió en Colombia, mientras que Coquimbo Unido de Chile y Universitario de Perú no jugaron.

Cabe señalar que al igual que su próximo rival, Nacional también tropezó el sábado: cayó 4-2 frente a Deportivo Maldonado en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, y está séptimo en la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026, con 16 puntos en 11 fechas.

Coquimbo Unido no tuvo competencia el fin de semana. El equipo chileno se ubica octavo entre 16 equipos en la Liga de Primera, con 12 puntos tras ocho fechas disputadas, en una campaña irregular.

Tampoco jugó Universitario de Perú, que llega como uno de los animadores de su torneo local. Está cuarto en la Liga 1 con 18 puntos en nueve partidos, por detrás de Chankas CYC (23), Alianza Lima (20) y Cienciano (19).

El único que vio acción fue Deportes Tolima, próximo rival de Nacional, que perdió 1-0 ante Deportivo Pasto con gol de Andrey Estupiñán. El resultado lo complicó en la tabla: quedó cuarto con 27 puntos en 16 fechas, mientras que su rival directo trepó al segundo lugar con 31 unidades, seis menos que el líder Atlético Nacional de Medellín (37). Junior aparece tercero con 28.

2nd place Deportivo Pasto have beaten 3rd place Tolima to become the 2nd team to reach at least 30 points in the apertura this season! Andrey Estupiñán with a fantastic finish in the first half gave Pasto the narrow 1-0 win! What a season they are havingpic.twitter.com/fsuuoNL7Lp — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) April 11, 2026

Así, los rivales de Nacional llegan con rodaje dispar y un traspié reciente en el caso de Tolima, en la previa de una nueva fecha de la Libertadores.

Los tricolores de Jorge Bava enfrentan este martes a Deportes Tolima, desde las 19:00 horas en el Gran Parque Central. El partido se puede ver en vivo por Disney+ y ESPN.