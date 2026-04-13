Lo que se sabe de la lesión de Leonardo Fernández: qué espera Diego Aguirre y lo que dicen desde el club

La polémica jugada del cierre del partido del jueves en Bogotá frente a Independiente Santa Fe le trajo a Peñarol más complicaciones sanitarias porque Leonardo Fernández sigue con dolor en la rodilla pero desde el club confían en que el 10 estará el jueves frente a Platense en la segunda presentación del Mirasol en el Grupo E de la Copa Libertadores.

Sabido es que el atacante de 27 años no estará este lunes en la convocatoria para el encuentro que el aurinegro jugará frente a Liverpool por la undécima fecha del Torneo Apertura, en la interna de la institución confían en que va a estar a la orden de Diego Aguirre este jueves frente al Calamar en el partido que se jugará desde la hora 21:00 (ESPN y Disney+) en el Estadio Campeón del Siglo.

De todas maneras, la preocupación no es tanta como la del jueves post partido en Bogotá cuando el 10 aurinegro se retiró del escenario con visibles muestras de dolor, dificultad para caminar y una venda en la rodilla.

Todo eso puso un gran manto de incertidumbre pensando no solo en el lunes sino también en el jueves ya que ese partido será clave para las aspiraciones de Peñarol en el máximo certamen continental de clubes.

Esa noche del jueves en El Campín y en zona mixta, Leo habló con los medios allí presentes, entre ellos Ovación, y dijo: “En la última jugada se tiró de una forma bastante desmedida el compañero del otro equipo, me rompió el zapato y la rodilla me quedó un poquito inestable pero no es nada”.

Leonardo Fernández en la jugada en la que se metió en el área y no le sancionaron un penal en Bogotá. Foto: EFE.

Visiblemente dolorido y con dificultad para caminar bien, Fernández dejó el estadio y se subió al ómnibus que trasladó a Peñarol hacia el hotel. Al bajar del vehículo, el atacante también tuvo algunas complicaciones y desde el club confiaron a Ovación que solo fue un golpe y que de momento no están previstos estudios médicos para el atacante Carbonero.

En principio el diagnóstico fue un golpe en la rodilla producto de la jugada en la que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela desestimó un claro penal a favor de Peñarol en el Estadio Nemesio Camacho.

En la jornada del viernes, día en el que el plantel no entrenó y solo hizo un regenerativo en el Hotel Hilton Bogotá Corferias, el 10 aurinegro mejoró y se lo vio caminar con menos dificultad que la que había mostrado la noche anterior tras el encuentro.

La delegación Mirasol viajó el viernes por la noche desde la capital de Colombia a Montevideo y arribó el sábado alrededor de las 6:00 de la mañana. En ese momento, el plantel fue liberado y regresó a Los Aromos ayer por la tarde para ultimar detalles para el partido de esta noche frente a Liverpool desde la hora 20:00 (DSports, cables, Dinsey+ y Antel TV) en el Estadio Campeón del Siglo donde Leo no será de la partida.

“Leo tuvo un golpe y no va a estar este lunes”, dijo Diego Aguirre en diálogo con Punto Penal (Canal 10) y Polideportivo (Canal 12), agregando: “Tenemos la expectativa de que esté el jueves contra Platense”.

“Lo de Leo fue solo un golpe. Está previsto hacerle algún estudio pero simplemente para descartar algo y por las dudas”, dijeron desde el club a Ovación, agregando: “La idea de la sanidad y del cuerpo técnico es cuidarlo el lunes y que no juegue contra Liverpool para que no se esfuerce y llegue bien al partido del jueves, pero vamos a ver cómo evoluciona con el paso de las horas”.