Diego Aguirre sobre la polémica con el cambio de Arezo en Colombia: "Busquen por otro lado que ahí no hay nada"

Peñarol se trajo un punto valioso de Bogotá tras empatar 1-1 ante Independiente Santa Fe en el debut del grupo E de la Copa Conmebol Libertadores, con gol de Matías Arezo, quien fuera protagonista por duplicado: primero por el golazo que generó y definió para el empate aurinegro, y después por su salida minutos más tarde, en una decisión de Diego Aguirre que generó polémica.

El cambio por Facundo Batista, apenas después del empate, reavivó cuestionamientos que venían desde el período de pases, cuando la continuidad de Arezo se dilató pese a un acuerdo entre las partes, en medio de versiones sobre una supuesta falta de aprobación del entrenador.

En ese contexto, Aguirre rompió el silencio y descartó cualquier conflicto personal con el delantero, en diálogo con Punto Penal (Canal 10) y Polideportivo (Canal 12).

“Cómo Peñarol genera polémica por cualquier situación que pase. Primero, no estoy de acuerdo que te pongan la cámara y te obliguen a salir a fingir. Porque tenés que ir a hacer un acting, porque te ponen un micrófono obligatorio y la cámara acá (cerca), lo que le quita total validez a lo que quieras decir. Entiendo el show y vender cosas, pero no me gusta que te quite la intimidad. Te tenés que medir y no estás actuando naturalmente. Lo mismo que te pusieran un micrófono en el medio del vestuario. ¿Sabés las cosas que pasan ahí, las puteadas y los reproches? Pero queda todo ahí, como tiene que ser”.

La referencia apunta a la nueva pausa de rehidratación implementada por Conmebol, donde las charlas técnicas son captadas con audio y video. En la del segundo tiempo, se escuchó el intercambio entre entrenador y jugador: “Dejame un rato más, falta un montón”, pidió Arezo. “No, no. Dale, dale, vamo’ arriba”, respondió Aguirre, en una escena que alimentó la discusión.

Totalmente inexplicable.



Sin sentido alguno el cambio de Arezo. pic.twitter.com/liKstCmQLK — agus (@aggus1891_) April 10, 2026

Sobre el cambio, el DT fue claro en que se trató de una decisión planificada.

“Después, concretamente del cambio. Después del golazo que hizo Matías, quedó en ‘cómo lo va a sacar’. En realidad había una planificación especial para este partido, diferente, jugado en la altura, donde tenés en cuenta cantidad de cosas para la rotación de los jugadores por el gran esfuerzo que hay que hacer. Estaba establecido previo al partido que Matías juegue un máximo de 70 minutos, para dar un recambio para la presión, para que el equipo siga siendo intenso. Lo mismo el cambio del Indio o Angulo, que también son muy importantes. Por suerte tenemos jugadores muy importantes para tener un recambio”.

Aguirre incluso detalló que el ingreso de Batista también estaba previsto.

“Un detallecito: hubo bastantes cosas pensadas para este partido especial. En el caso de Facu Batista, que es un jugador comprobado y parte importante del Peñarol 2024, campeón con goles importantes, se da la particularidad que en los análisis era el mejor que adaptación tenía a la altura. Y dijimos que era bueno ponerlo sobre el final para rematar, más allá de cómo vaya el resultado, era un cambio preestablecido”.

Por último, el entrenador fue tajante al referirse a las versiones de un problema personal con Arezo.

“Después que quieran buscar algún tema personal, por encima de lo circunstancial del fútbol, me parece una boludez. Hay que generar ruido y buscar cosas. La verdad, estoy feliz que esté Matías acá. Es el goleador del campeonato, está haciendo goles importantísimos. Tenemos tres partidos en la semana, no solamente ese, sino que hay un partido con Liverpool y un partido con Platense, donde tenemos que estar al máximo, y Matías es fundamental que mantenga ese nivel y estoy feliz de que esté acá. Está entrenando notable, creo que es el momento de más madurez de él, solo con sus 23 años. Y está siendo un jugador muy importante a la hora de entrenar, en la integración con el grupo. Creo que está en un momento lindo y lo está demostrando en la cancha”.

“Después que digan que hay temas personales. Hablaría muy mal de mí si tomo decisiones por encima de lo futbolístico, que podés estar de acuerdo o no, eso es válido. Después cero problema, busquen por otro lado que por ahí no hay nada”.