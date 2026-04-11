De "punto de oro" a "pésimo arbitraje": la voz de los consejeros de Peñarol tras el debut en Copa Libertadores

Enviado a Bogotá, Colombia

El empate que Peñarol consiguió en Bogotá frente a Independiente Santa Fe y a 2.600 metros de altura en su estreno en el Grupo E de la Copa Libertadores tuvo diferentes lecturas en la interna Mirasol por cómo se dio el trámite, pero todos coincidieron en la importancia de sumar como visitante.

Y acerca de cómo vieron el partido en El Campín, Ovación consultó a los consejeros que estuvieron junto a la delegación que esta madrugada regresó de Colombia a Montevideo para encarar el encuentro del lunes con Liverpool.

“Jugar Copa de visitante y a 2.600 metros de altura siempre es difícil. En Colombia jugamos 12 partidos en la historia de la Libertadores, ganamos uno y los otros los perdimos. Así que pasando raya, llevarnos un punto es muy bueno pensando en lograr la clasificación”, dijo el vicepresidente Eduardo Zaidensztat.

Eduardo Zaidensztat, vicepresidente de Peñarol. Foto: Archivo El País.

Nicolás Ghizzo, consejero de la oposición, también charló con Ovación y remarcó: “Para mí es un gran punto que va a pesar en la clasificación. Tengo mucha fe en que nosotros, de locales, vamos ser un equipo muy fuerte y que vamos a lograr los nueve puntos. Entonces, este empate va a ser importante en lo matemático. En lo anímico, me parece fundamental porque empezar afuera trayendo puntos es clave porque si no te entra esa persecución de que tenemos que ir a buscar puntos de visitante. Ese primer objetivo que a veces nos persigue ya está”.

Nicolás Ghizzo, consejero de Peñarol, en Bogotá. Foto: Enrique Arrillaga.

“La valoración es buena porque la Copa Libertadores, te marca que tenés que ganar los tres partidos de local y rescatar puntos afuera. En ese caso, sacamos un empate ante un rival directo de visitante, en condiciones quizás no normales, porque hay altura incide. En los últimos 20 minutos se sintió en los jugadores en cancha”, dijo el consejero oficialista Marcelo Solomita, agregando: “Por cómo se dio el trámite, también creo que Peñarol lo podría haber ganado porque se hizo un buen trabajo. Pero también hay que destacar que empezamos perdiendo y sacamos un empate, que después de ir perdiendo y en la altura, es importante”.

Marcelo Solomita, consejero de Peñarol, en Bogotá. Foto: Enrique Arrillaga.

Para José Luis Bringa, consejero de la oposición, el empate fue “un punto de oro”. “Fue un partido que Peñarol lo fue a jugar de igual a igual, fue a competir. Creo que hasta pudimos tener mejor suerte de no mediar unas jugadas de gol que generamos y el tanto de ellos que por lo que vi, fue producto de un córner que no fue. Pero son cosas del fútbol que a veces pasan en un partido que fue parejo pero en el que Peñarol, a 2.600 metros de altura lo planteó de igual a igual, lo salió a buscar y tuvo opciones de gol. No es que nos quedáramos allá atrás encerrados. Es un punto positivo y que nos da esperanzas para todo lo que se viene”.

José Luis Bringa, consejero de Peñarol, en Bogotá. Foto: Enrique Arrillaga.

“Yo venía con la intención de salir a ganarlo de la manera en la que Diego Aguirre eligiera porque tres puntos en Bogotá significaban no tener que salir a buscar más puntos afuera. Un triunfo era oro. Pero también pensé: si no podés ganar, lógicamente un empate es fabuloso”, contó a Ovación el consejero oficialista Jorge Nirenberg, quien agregó: “Por cómo se dieron las cosas, por ir perdiendo en la altura, donde la pelota va más rápido y se nota, es buen resultado”.

Jorge Nirenberg, consejero de Peñarol, en Bogotá. Foto: Enrique Arrillaga.

Por otra parte, los consejeros aurinegros coincidieron en que el equipo de Diego Aguirre pudo haber ganado el encuentro en El Campín: “Yo creo que Peñarol tuvo la oportunidad de ganarlo por cómo se dio el partido, porque Peñarol fue un equipo de propuesta. Ellos también hicieron su partido con una hinchada numerosa, que alentó. Nosotros tuvimos la cena de camaradería con los dirigentes de Santa Fe y ahí pudimos investigar y conocer un poco más la realidad de cómo viene el club, es una Sociedad Anónima Deportiva al estilo colombiano, con un buen presupuesto y con un buen caudal de socios. En ese contexto yo lo veía con fuerza a Peñarol. Ellos tienen un clásico el domingo en el que se juegan mucho en el torneo local, pero Peñarol viene en una etapa en la que va creciendo y Diego Aguirre tiene un modo copa especial. Eso potencia mucho a todo el equipo”, dijo José Luis Bringa.

“Por el rival, por el lugar geográfico, por la altura, la pelota y la cancha, con el empate te vas contento, pero creo que pudimos haberlo ganado más allá de los errores arbitrales”, remarcó Jorge Nirenberg.

Eduardo Zaidensztat fue claro a la hora de hablar de la posibilidad de un triunfo: “Si teníamos esta charla antes de jugar el partido, todos nos íbamos contentos con un punto. Pero queda un sabor amargo de que se podía haber ganado. El rendimiento de los jugadores fue fantástico y Peñarol demostró por qué tiene cinco Libertadores y por eso está la ilusión de todos los hinchas de llegar a la sexta”.

“Fuimos un equipo de propuesta y no tanto de respuesta. El planteamiento a mi gusto estuvo bueno. Jugamos bien cortito. Después el partido se desordenó, típico del cansancio y ahí la concentración juega su papel. En una ciudad con altura eso se notó en los últimos 20 minutos y si bien Independiente Santa Fe nos sometió para nada, físicamente lo sufrimos y se notó”, analizó Nicolás Ghizzo.

El arbitraje también fue tema de conversación

Los consejeros de Peñarol también hablaron con Ovación sobre los dos errores arbitrales que se dieron en Bogotá. “Fue un pésimo arbitraje el que tuvimos. Ellos se dedicaron a pegar. Con Eric Remedi hicieron una cacería y hubo un muy mal manejo de las amarillas. Y hubo dos jugadas que definieron el partido. La primera la del gol de ellos: un córner que inventaron. Por suerte, la reglamentación de FIFA va a cambiar y esos córners mal dados por un árbitro tendrán otra resolución, pero nos castigaron con eso. Y lo segundo es lo que todo el mundo vio: el penalazo que le hacen a Leo”, dijo Eduardo Zaidenztat.

Solomita fue contundente al respecto y expresó: “Hay un claro penal contra Leo, que no entendemos cómo no lo sanciona. Ahí cambia el partido. Si mirás eso, te quedás con la espina de que capaz podríamos habernos llevado esos tres puntos, pero ya está, hay que mirar para adelante. Ahora se viene un partido muy importante con Platense”.

“Fue algo insólito. Primero no cobrar ese penal cuando el jugador de ellos se tira hacia adelante con las dos piernas y segundo que ni siquiera lo llamen del VAR al árbitro”, expuso Jorge Nirenberg mientras que Nicolás Ghizzo sentenció: “Se inventó el VAR para no tener que hablar de estos temas y se sigue hablando. En definitiva, no hay máquina que pueda sustituir a los errores humanos. Es penal claro y evidente. En la mitad de la cancha es falta y expulsión, pero adentro del área se vuelve todo más susceptible”.