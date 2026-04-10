Mauricio Lemos explicó su salida, lamentó el gol errado y valoró el punto de Peñarol en la altura

Peñarol empató 1 a 1 con Independiente Santa Fe en Bogotá por la primera fecha del grupo E de la Copa Libertadores de América 2026. Al finalizar el encuentro, los futbolistas pasaron por zona mixta y dejaron sus testimonios.

Mauricio Lemos debió salir durante el encuentro y explicó los motivos: “Venía sintiendo un poco de calambre y también tuve un golpe en el pie izquierdo. Por precaución tomaron la decisión de sacarme. Si bien podía seguir, hay que entender que tenemos partidos muy importantes enseguida”.

El defensor también se refirió a una de las jugadas más claras del partido, en la que no logró convertir: “Me sorprendí de estar tan solo en esa jugada. Tuve miedo de levantar mucho el pie y cometerle falta al golero si salía. Me quedé con bronca de no haber metido mejor la pata”.

Peñarol previo a su encuentro con Santa Fe, por la Copa Libertadores. Foto: EFE.

Por otra parte, destacó el rendimiento de su compañero Lucas Ferreira, una de las figuras del equipo: “Quedé súper sorprendido con Lucas, por la forma de jugar y la garra que tiene. Eso motiva muchísimo. Siempre hablamos antes de los partidos que tenemos que pasarlos por arriba a todos y él lo está demostrando. Nos dijimos ‘mi espalda es tuya y tu espalda es mía’, y tratamos de hacerlo así todo el partido”.

En cuanto al trámite del encuentro, el zaguero fue claro: “Desde adentro de la cancha creo que podíamos habernos llevado los tres puntos. La altura nos jugó un poquito en contra, pero esto es fútbol. Nos tenemos que ir conformes con este punto, aunque nos queda el gustito de que pudimos haber conseguido algo más”.

A nivel personal, Lemos no ocultó su emoción por el momento que atraviesa: “Estoy feliz, estoy en el club que amo. Es un sueño para mí. Si tengo que dejar la vida por estos colores lo voy a hacer. Quiero representar a toda la hinchada. Entrar a la cancha con la gente, sentir las canciones… es una alegría enorme”.

Por último, hizo hincapié en la seguidilla de partidos y la importancia de la recuperación: “Son muchos partidos, hay que recuperar bien y cuidarse. Tuve la experiencia de jugar en Brasil, donde se compite cada tres días. Ahora hay que aplicar eso porque dentro de nada tenemos otra final”.

Peñarol sumó un punto en un partido parejo, sigue con la racha de no poder ganar en el debut pero ya pone la mira en lo que viene con una doble competencia exigente. El próximo lunes recibirá a Liverpool por el Torneo Apertura y posteriormente el jueves 16 tendrá un duelo directo por el grupo de copa ante Platense en el Campeón del Siglo.