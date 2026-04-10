Preocupación en Peñarol por Leo Fernández: se fue de El Campín con venda en la rodilla tras el penal no cobrado

Enviado a Bogotá, Colombia

El penal no sancionado de Víctor Moreno sobre Leonardo Fernández en el empate 1-1 entre Independiente Santa Fe y Peñarol por la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores trajo preocupación en filas aurinegras una vez terminado el encuentro en El Campín de Bogotá.

Es que el 10 aurinegro se retiró del escenario con visibles muestras de dolor, dificultad para caminar y una venda en la rodilla, lo que genera incertidumbre pensando en lo que se viene para el equipo de Diego Aguirre.

En zona mixta, Leo habló con los medios allí presentes, entre ellos Ovación, y dijo: “En la última jugada se tiró de una forma bastante desmedida el compañero del otro equipo, me rompió el zapato y la rodilla me quedó un poquito inestable pero no es nada”.

Consultado sobre esa incidencia en la que ni el árbitro Jesús Valenzuela ni el VAR sancionaron penal a favor de Peñarol, el 10 Carbonero expresó: “No sé si fue. Habría que indagar en las reglas si eso es penal o no, pero para mí se tira de una manera bastante desmedida, me conecta, me lastimó la rodilla, el pie y me rompió el zapato pero ya está”.

Acerca del diálogo con el juez principal, Leo Fernández agregó: “En el momento que le digo de buena manera, me contestó que el rival fue a la pelota e intentó jugarla, pero qué sé yo… La manera a veces es lo que se juzga. Llega a conectarme. No sabría decirte si fue penal o no. Para mí sí”.

Visiblemente dolorido y con dificultad para caminar bien, Fernández dejó el estadio y se subió al ómnibus que trasladó a Peñarol hacia el hotel. Al bajar del vehículo, el atacante también tuvo algunas complicaciones y desde el club confiaron a Ovación que solo fue un golpe y que de momento no están previstos estudios médicos para el 10.

👉 De la disconformidad del resultado hasta la jugada del penal y la dolencia del final del partido en la rodilla



🗣️ Esto dijo Leonardo Fernández en conferencia de prensa.



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“No me voy muy contento”, dijo Leonardo Fernández en Bogotá

Leonardo Fernández habló del trámite del partido en Colombia y comentó: “La verdad no me voy muy contento que digamos, sentía que lo teníamos que haber ganado. Es o es lo que sentí a lo largo de todo el partido”.

“Fue realmente complicado pero siempre tuve la sensación de que lo teníamos que haber ganado”, agregó el 10 de Peñarol en la zona mixta de El Campín.

Por último, Leo cerró diciendo: “Esa sensación va a quedar y ahora nosotros tenemos que prepararnos para el jueves sumar de a tres (frente a Platense en el Estadio Campeón del Siglo) en casa porque es muy importante eso”.

Cabe recordar que tras el empate en Bogotá, Peñarol volverá a jugar este lunes por el Torneo Apertura frente a Liverpool y el jueves recibirá al Calamar por Copa Libertadores.