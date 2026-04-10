Santa Fe abrió la cuenta ante Peñarol tras un córner que no era y se reclamó un penal sobre Leo Fernández

Santa Fe se puso en ventaja frente a Peñarol en el debut de ambos en la Copa Libertadores, por un córner mal sancionado por parte del venezolano Jesús Valenzuela. De dicha acción, Emanuel Olivera terminó anotando de cabeza, tras un buen centro de Omar Fernández. Además, cuando ya había llegado al empate, el aurinegro reclamó penal sobre Leonardo Fernández, pero tanto el árbitro como el VAR desestimaron.

La primera jugada vino de un pase profundo en el que Mauricio Lemos llegó antes que el jugador rival, y al tirarse a barrer, hizo rebotar la pelota en el pie izquierdo de Jhojan Torres, que fue quien impulsó la pelota afuera. Pese al reclamo, el árbitro se mantuvo firme en su decisión, y de ese tiro de esquina terminó provocando una chance que aprovechó el equipo colombiano para ponerse en ventaja. El equipo de Bogotá, previo a esa acción, no había tenido la chance subir en bloque, siendo este su único córner en el primer tiempo.

¡¡LO PIDIÓ TODO PEÑAROL!! Esta jugada terminó en tiro de esquina a favor de Independiente Santa Fe, de donde vino el cabezazo goleador del Turro Olivera para el 1-0 ante el Manya... ¿Qué te pareció?



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El partido había tenido paridad, con imprecisiones en los pases, pero sin participación de los arqueros. El Carbonero había tenido una jugada clara tras un centro raso que no pudo conectar Luis Angulo, y previamente propuso un juego interesante, intentando tener la pelota y presionar alto, a un rival que tuvo dificultades para salir.

¡¡JUSTO A LOS URUGUAYOS, DESDE LA PELOTA PARADA!! Cabezazo letal de Olivera, para marcar el 1-0 de Independiente Santa Fe ante Peñarol... ¡Locura en El Campín!



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Peñarol logró llegar al empate por intermedio de Matías Arezo, tras una enorme jugada individual, en la que se plantó contra tres hombres, tras un largo pelotazo de Sebastián Britos.

En el final del partidol, Leo Fernández tuvo una situación clarísima, donde empezó a dejar jugadores por el camino a puro enganche, y cuando se disponía a rematar de pierna derecha, sufrió una dura entrada, donde si bien su rival tocó pelota, se tiró de mala manera.

Pese a los reclamos y el dolor del "10" que terminó el partido sentido, tanto el árbitro, como el VAR desestimaron el reclamo, y el juego se reanudó sin revisión.

En el marco del grupo E, Corinthians se impuso 2-0 frente a Platense de visitante. El Calamar terminó jugando con 10 por la expulsión de Juan Ignacio Saborido, que no estará frente al Mirasol, en el Estadio Campeón del Siglo.