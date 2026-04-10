Corinthians derrotó a Platense 2-0; Saborido se fue expulsado en el Calamar y no estará ante Peñarol

Corinthians tomó el mando del grupo de Peñarol en Copa Libertadores, al imponerse sobre Platense, de visitante, por 2-0. El equipo que tuvo el debut de Fernando Diniz en la dirección técnica, planteó un partido de contraataque, y en jugadas aisladas encontró el triunfo, con goles de Kayke y Yuri Alberto. El Calamar terminó con 10 por la expulsión de Juan Ignacio Saborido, que no estará frente al Carbonero

El Calamar tuvo el protagonismo y la pelota en el primer tiempo, ante un rival que intentó proyectar a Yuri Alberto de contraataque, sin gran peligro en el arranque. Tras la pausa de hidratación, el equipo argentino tuvo dos situaciones muy claras, un cabezazo de Gonzalo Lencina que atajó espectacularmente Hugo Souza a contrapié, y luego otro de Saborido que se fue desviado. Yuri Alberto tuvo su chance en cancha abierta en el final, pero no definió bien, alcanzándole la pelota a las manos de Matías Borgogno.

El Timão llegó al primero en el arranque del segundo tiempo. Pese a seguir cediendo el dominio, Yuri Alberto ganó una segunda pelota, y generó la ventaja con un pase tremendo a Rodrigo Garro, que asistió a Kayke con un muy buen pase filtrado, y este la pinchó ante la salida de Borgogno.

Platenese nuevamente de pelota quieta generó peligro con otro cabezazo, esta vez de Ignacio Vázquez, que nuevamente contuvo Hugo Souza. Pero nuevamente en una jugada aislada lastimó el equipo paulista, inmediatamente después de la pausa de hidratación. Un lateral largo encontró a Garro con espacio, y este filtró la pelota para Yuri Alberto, que esta vez no falló en el mano a mano.

Las malas noticias aumentaron para el Calamar, cuando tras llamado del VAR, Saborido se fue expulsado. El lateral llegó tarde a una disputa del balón, impactando con la plancha por encima del tobillo de su rival.

Corinthians se defendió bien y sostuvo la ventaj, para iniciar la Copa Libertadores 2026 con el pie derecho.