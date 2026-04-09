Mismas jugadas, distintas decisiones: insólita roja a Cecilio Domínguez en Sporting Cristal vs. Cerro Porteño.

La bendita Copa Libertadores. Sporting Cristal comenzó con buen pie y una victoria 1-0 sobre Cerro Porteño como local. El equipo Cervecero capitalizó una expulsión en el rival por una situación algo insólita y que requirió que el árbitro argentino Darío Herrera tuviera que revisar la jugada en el VAR. Hace poco tiempo, en el fútbol argentino, se tomó una decisión diferente ante la misma acción y lo mismo ocurrió hace casi diez años en la Premier League.

Corrían casi 40 minutos del primer tiempo en Perú cuando Cecilio Domínguez, una de las figuras del equipo paraguayo, se disputo a sacar un lateral y Maxloren Castro, volante del conjunto peruano, se interpuso en su camino. No teniendo la distancia adecuada para el saque de banda, Domínguez le hizo rebotar la pelota en la cara a Castro y se generó un tumulto entre los jugadores de ambos equipos.

El árbitro fue llamado por sus colegas para revisar la jugada y se acercó a la cabina del VAR. Le había mostrado una amarilla a Domínguez, pero cambió de parecer. Su decisión final fue expulsar al jugador de Cerro Porteño por la agresión a su rival, mientras que el futbolista de Sporting Cristal recibió una amarilla por interponerse a la reposición del jugador paraguayo.

Lo curioso de la jugada, es que hace poco tiempo en el fútbol argentino y hace casi 10 años en la Premier League, se tomaron decisiones diferentes y quienes sacaron el lateral no recibieron ni siquiera una amonestación.

¡LA ROJA MÁS INSÓLITA DEL ARRANQUE DE LA COPA! Cecilio Domínguez se fue expulsado por este lateral sobre la cara de Castro en el primer tiempo del partido entre Cerro Porteño y Sporting Cristal en Perú.



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Hace poco: ocurrió lo mismo con Di María en el fútbol argentino, pero hubo otra decisión

El pasado 20 de febrero, Rosario Central cayó 1-0 como local ante Talleres y una de las figuras del equipo Canalla fue protagonista de una jugada igual a la de Cecilio Domínguez en Cerro Porteño, pero la decisión del árbitro fue diferente.

En aquella ocasión, Fideo fue a hacerse cargo de un lateral cuando Augusto Schott, lateral del equipo cordobés, se interpuso en su camino. Obstaculizado para hacer el lateral, Ángel Di María hizo rebotar la pelota en su rival que no estaba respetando la distancia necesaria para la reposición.

La pelota dio en la cara de Schott y el jugador de Talleres se tiró al suelo. Di María reclamó por no poder ejecutar el lateral dado que su rival no respetó la distancia. La decisión del árbitro Sebastián Zunino fue la de darle la razón al jugador de Rosario Central y terminó amonestando al lateral de la T por no respetar la distancia para el saque de banda.

UNA DE MÁS DEL FIDEO... Ángel Di María se quiso apurar en un lateral y le pegó directo en la cara a Augusto Schott en Rosario Central-Talleres.



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En 2017 también se tomó otra decisión en la Premier League

Hace casi diez años, en abril de 2017, Arsenal le ganó 1-0 a Leicester en el fútbol de Inglaterra y hubo una jugada polémica igual a la que ocurrió entre Cecilio Domínguez y Maxloren Castro. En aquella ocasión los protagonistas fueron Christian Fuchs y Alexis Sánchez.

El defensor austríaco fue a sacar el lateral, el chileno se interpuso y el jugador del Leicester le hizo rebotar la pelota en la cara al del Arsenal. En aquella ocasión, el árbitro del partido decidió amonestar a Sánchez por no respetar la distancia para el saque de banda. "Feliz por el triunfo pero con el labio hinchado", declaró tras el encuentro el chileno.

“Jamás sentí el dolor que siento por lo que pasó anoche”: las disculpas de Cecilio Domínguez

El jugador de Cerro Porteño, que terminó cayendo 1-0 con Sporting Cristal, subió una historia a su cuenta de Instagram, disculpándose por lo sucedido y su expulsión. “Jamás sentí el dolor que siento por lo que pasó anoche. Sé lo que nos preparamos para comenzar bien este torneo. Sé la ilusión que tenemos todos como Cerristas. Les pido disculpas por lo que pasó. Me puedo equivocar, no somos perfectos, pero jamás voy a dejar de intentar algo que tanto quiero”, escribió el jugador del Ciclón.