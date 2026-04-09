El grave error de Ignacio Suárez en el debut de Nacional por Copa Libertadores y el apoyo público de Jorge Bava

La vorágine del fútbol tiene tal magnitud que Ignacio Suárez, arquero de Nacional, hace dos partidos fue figura ante Montevideo City Torque y hoy está en el foco de la crítica por el grave error que le dio el empate a Coquimbo Unido en el debut por el grupo B de la Copa Libertadores.

Sin Luis Mejía por su convocatoria a la selección de Panamá y luego por la lesión que sufrió, el tricolor parecía haber encontrado garantías, pero al menos en este partido no pudo transmitir seguridad y terminó agarrándose la cabeza tras el pitazo final de Raphael Claus.

Al sanducero se lo vio salir a destiempo en la pelota quieta en el arranque del primer tiempo, pero una gran atajada tras el tiro libre peligroso de Juan Cornejo hacía pensar que podría servirle como punto de inflexión desde el plano anímico.

¡¡GOL AGÓNICO PARA EMPATAR!! Manuel Fernández encontró el rebote tras el remate de Pratto y anotó el 1-1 de Coquimbo vs. Nacional.



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De hecho, en el arranque del complemento tuvo una buena intervención ante el remate potente de Cristián Zavala. Sin embargo, tuvo unos 15 minutos finales muy irregulares. A los 80' dudó y se quedó a mitad de camino tras un centro desde la derecha, pero justo llegó Sebastián Coates para evitar el empate con un cabezazo sobre la línea. En la última jugada del partido Lucas Pratto remató de forma débil cayéndose y la pelota le quedó a la altura del pecho a Suárez, pero dio rebote y el final ya es conocido: el uruguayo Manuel Fernández definió y el anfitrión celebró el empate definitivo.

Una vez que se presentó en conferencia, el entrenador Jorge Bava fue consultado por Ovación acerca del desempeño del joven arquero y respondió: “Realmente no vi la jugada, la percibí en tiempo real, pero bueno, hay situaciones que de repente podríamos haber solucionado antes también y es una pena que se nos escape en el final”.

En referencia a si tiene pensando tener una charla en concreto con Suárez, respondió: “Charlamos permanentemente con todos”. Y sobre el gesto que hizo agarrándose la cabeza dijo: “Esa reacción que tuvo quizá es más por el momento del partido; todos nos agarramos la cabeza porque era la última jugada, independientemente de cómo fue. Tendría que verla bien la jugada, pero obviamente tiene el apoyo nuestro, de todo el equipo y de todo el club”.