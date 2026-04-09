"La forma da bronca": Jorge Bava analizó el empate de Nacional y le dejó un mensaje a Ignacio Suárez

Enviado a Coquimbo, Chile

Nacional hizo su estreno en la Copa Libertadores con un empate como visitante, aunque por el trámite del encuentro ante Coquimbo Unido, el Bolso estuvo a solo dos minutos de quedarse con la victoria en el debut y jugando fuera de casa.

La igualdad llegó en el minuto 94' por intermedio del uruguayo Manuel Fernández y luego de una jugada en la que un error defensivo de Ignacio Suárez terminó en una pelota suelta en la que el zaguero definió con el arco libre, poniendo así el 1-1 final.

¡¡GOL AGÓNICO PARA EMPATAR!! Manuel Fernández encontró el rebote tras el remate de Pratto y anotó el 1-1 de Coquimbo vs. Nacional.



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"Me quedo con la desazón del empate porque no veníamos a esto y sobre todo la forma que da bronca. Ahora a trabajar para minimizar errores que en la Copa se pagan caro. Sí reconocer el desgaste y las ganas del equipo, pero fue un típico partido de Copa donde nos costó descansar con pelota", analizó Jorge Bava al término del encuentro.

Al ser consultado sobre si sentía que Nacional ganó un punto o dejó dos, manifestó: "Veremos al final. Hoy día, en caliente, nos da la sensación de perder dos puntos por cómo se dio, pero veremos al final de la serie".

Ignacio Suárez y el lamento tras el gol de Coquimbo Unido frente a Nacional. Foto: EFE.

Con pasado como arquero, el entrenador del Bolso aseguró que con Ignacio Suárez "charlamos permanentemente, quizás esa reacción que tuvo (ponerse la camiseta sobre el rostros) es más por el momento del partido porque todos nos agarramos la cabeza porque era la última jugada, pero él tiene el apoyo de todo el club".

El entrenador del Bolso analizó varios detalles del encuentro y entre ellos reparó en Maximiliano Gómez: "Pivoteó, aguantó, cumplió la labor que le pedimos y después estaba muy golpeado, hasta rengo y decidimos la variante". Además, agregó: "Las ultimas dos variantes (Calione por Viera y Nico López por Maxi Gómez) fueron por desgaste. Viera inclusive estaba con amarilla y buscaba darle sostén. La titularidad de (Baltasar) Barcia primero como extremo y luego como carrilero fue para generar transiciones, pero fueron escasas las situaciones en las que pudimos contragolpear".

👉 Esto dijo Bava cuando le preguntaron sobre la actuación de Nacho Suárez y la postura de replegarse del equipo durante el segundo tiempo.



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Bava fue un poco más allá y al ser consultado sobre el hecho de perder la posesión (68% vs. 32%), sentenció: "No hay trofeo por posesión. La posesión no me deja preocupado, el tema es lo que hacés con esa posesión. De hecho, luego de que un periodista chileno categorizara de "mezquino" el planteo de Nacional, replicó: "No me pareció mezquino, si conocés las características de los jugadores que entraron, son todos de ofensiva".

Por último, reparó en la recuperación de los futbolistas de cara a los partidos que se le vienen al Bolso donde se medirá con Deportivo Maldonado el sábado y frente a Deportes Tolima el martes. "Vamos a ver cómo terminaron hoy y tratar de alinear el mejor equipo porque hay un partido doméstico de mucha trascendencia con un gran rival. Algunos terminaron muy cansados, vamos a ver la recuperación que tengan", sentenció.