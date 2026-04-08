Venta de entradas para Nacional-Tolima por Copa Libertadores 2026: operativa, precios y cómo adquirirlas
Luego del estreno de este miércoles en Chile, el Bolso disputará la segunda fecha de la fase de grupos en el Gran Parque Central enfrentando al equipo colombiano.
Nacional se ilusiona con una nueva participación en la Copa Libertadores y luego del estreno de este miércoles ante Coquimbo Unido será el turno de jugar el primer partido en el Gran Parque Central, con todo lo que eso significa para el hincha y para el plantel del Bolso.
Su rival será Deportes Tolima, en un partido que se disputará el próximo martes 14 de abril desde las 19:00 en el escenario tricolor y donde el tricolor apuntará a conseguir sus primeras unidades en casa, teniendo en cuenta el valor que adquieren pensando en una clasificación a octavos de final.
Pensando en ese partido, ya comenzó la venta de entradas, más allá de que se podrán adquirir de forma escalonada con el paso de los días. Sin ir más lejos, desde este miércoles 8 de abril pueden comprar sus boletos los socios vitalicios, honorarios y cadetes, mientras que a partir del jueves 9 será el turno de los socios activos y el viernes 10 será el día para los socios en general. Desde el sábado 11 se venderán entradas generales.
Las entradas se pueden adquirir a través de dos vías diferentes ya que se pueden comprar en la web de Nacional, pero también se puede acceder a ellas en los locales de RedPagos. Los hinchas de Deportes Tolima serán ubicados en la Tribuna Héctor Scarone, con precios de entradas a confirmar.
A continuación los precios de las entradas para Nacional - Tolima:
Tribuna Abdón Porte:
Socio Atilio - $115
Socio Full - $230
Socio Estándar - $345
Generales - $460
Codo:
Socio Atilio - $253
Socio Full - $505
Socio Estándar - $758
Generales - $1.010
Tribuna Atilio García (laterales):
Socio Atilio - $255
Socio Full - $510
Socio Estándar - $765
Generales - $1.020
Tribuna Atilio García (central):
Socio Atilio - $375
Socio Full - $750
Socio Estándar - $1.125
Generales - $1.500
Tribuna José María Delgado:
Socio Atilio - $540
Socio Full - $1.080
Socio Estándar - $1.620
Generales - $2.160
Cabe recordar que los menores de cinco años ingresan de forma gratuita presentando la cédula de identidad y acompañados de un mayor.
-
Flavio Perchman con Ovación: “Se suspende mucho a los dirigentes y poco a los jueces, me llama la atención”
"No me voy a comer una injusticia", le dijo Federico Britos a Ovación tras una sanción de 45 días por "agresión"
Preocupación: Nacional hizo oficial dos desgarros de titulares que no estarán para el debut de la Libertadores
“Sabemos qué hacer para que se nos escuche”, dijo Perchman y contestó a Ruglio: “Tiene una fábula”
¿Encontraste un error?