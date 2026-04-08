Venta de entradas para Nacional-Tolima por Copa Libertadores 2026: operativa, precios y cómo adquirirlas

Nacional se ilusiona con una nueva participación en la Copa Libertadores y luego del estreno de este miércoles ante Coquimbo Unido será el turno de jugar el primer partido en el Gran Parque Central, con todo lo que eso significa para el hincha y para el plantel del Bolso.

Su rival será Deportes Tolima, en un partido que se disputará el próximo martes 14 de abril desde las 19:00 en el escenario tricolor y donde el tricolor apuntará a conseguir sus primeras unidades en casa, teniendo en cuenta el valor que adquieren pensando en una clasificación a octavos de final.

Pensando en ese partido, ya comenzó la venta de entradas, más allá de que se podrán adquirir de forma escalonada con el paso de los días. Sin ir más lejos, desde este miércoles 8 de abril pueden comprar sus boletos los socios vitalicios, honorarios y cadetes, mientras que a partir del jueves 9 será el turno de los socios activos y el viernes 10 será el día para los socios en general. Desde el sábado 11 se venderán entradas generales.

Las entradas se pueden adquirir a través de dos vías diferentes ya que se pueden comprar en la web de Nacional, pero también se puede acceder a ellas en los locales de RedPagos. Los hinchas de Deportes Tolima serán ubicados en la Tribuna Héctor Scarone, con precios de entradas a confirmar.

A continuación los precios de las entradas para Nacional - Tolima:

Tribuna Abdón Porte:

Socio Atilio - $115

Socio Full - $230

Socio Estándar - $345

Generales - $460

Codo:

Socio Atilio - $253

Socio Full - $505

Socio Estándar - $758

Generales - $1.010

Tribuna Atilio García (laterales):

Socio Atilio - $255

Socio Full - $510

Socio Estándar - $765

Generales - $1.020

Tribuna Atilio García (central):

Socio Atilio - $375

Socio Full - $750

Socio Estándar - $1.125

Generales - $1.500

Tribuna José María Delgado:

Socio Atilio - $540

Socio Full - $1.080

Socio Estándar - $1.620

Generales - $2.160

Cabe recordar que los menores de cinco años ingresan de forma gratuita presentando la cédula de identidad y acompañados de un mayor.