Flavio Perchman con Ovación: “Se suspende mucho a los dirigentes y poco a los jueces, me llama la atención”

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, habló en exclusiva con Ovación mientras realizaba una escala en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez ubicado en Santiago de Chile y abordó múltiples temas: la sanción de la Comisión Disciplinaria a Federico Britos por 45 días, el orgullo que siente por un nuevo viaje al exterior representando al tricolor y el parámetro que considera para medir el éxito en la Copa Libertadores 2026.

“En 2025 nos tocó el peor grupo que yo recuerde en la historia de Nacional en una Copa Libertadores y ahora es un grupo accesible, pero hoy nosotros no estamos en condiciones de subestimar a nadie. También creo que a los rivales les debe haber puesto contentos que les toque Nacional y no Cruzeiro, Fluminense, Flamengo o Palmeiras. Nosotros tenemos una responsabilidad de tener que pasar de fase y, si podemos, ganar el grupo, así que esa es un poco la idea”, inició con optimismo.

Sin dejar de lado el sentimiento que le despierta volver a vivir esta experiencia copera, resaltó los últimos antecedentes favorables en condición de visitante: “En la medida que ya no es la primera vez uno lo naturaliza un poco, pero yo siempre que salgo al exterior representando a Nacional siento un orgullo grande y una responsabilidad. Lo hicimos el año pasado, donde creo que afuera tuvimos muy buenas actuaciones, incluyendo la que se dio contra Atlético Nacional de Medellín, que recibimos un injusto gol sobre el final del primer tiempo y eso cambió el partido, hasta la victoria en Bahía y el empate en el Beira-Rio. Esperemos este año volver a tener buenas actuaciones en el exterior”.

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Consultado acerca de qué sería una buena Libertadores para el Bolso, respondió: “Para lo que han sido los últimos años creo que cuartos de final sería una muy buena copa, pero bueno, después de que estemos ahí vamos a tener la ilusión de jugar la semifinal. Creo que también tenemos la posibilidad de reforzarnos a mitad de año, entonces antes de ver los refuerzos vamos a tener la posibilidad de saber cuál es el rival que nos toca en octavos, o sea que hay que ver si somos primeros o segundos y qué rival nos toca, eso cambia mucho. Cuando te dicen: 'hay que ganarle a cualquiera' es una de las mayores estupideces que yo escuché en mi vida, siempre uno prefiere un rival que otro”.

Qué opina Flavio Perchman de la sanción que recibió Federico Britos, dirigente de Nacional

Federico Britos, Flavio Perchman, Ricardo Vairo y Alex Saúl, dirigentes de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Luego de que la Comisión Disciplinaria de AUF estableciera una sanción de 45 días para Federico Britos por “situaciones especiales y agresión”, Perchman le dio una muestra de respaldo: “Yo no estuve en el lugar y creo todo lo que me dijo Fede, que nunca hubo agresión, o sea que ya ahí hay una falacia; Fede me dice que nunca agredió al juez. Lo que sí me llama un poco la atención es que se suspende mucho a los dirigentes y poco a los jueces. Creo que este fin de semana van a estar suspendidos, pero no es lo común. Muy pocas veces se suspenden árbitros y demasiadas se suspenden a los dirigentes”.

Ante la pregunta de si él fue notificado de que algún árbitro en concreto fue suspendido para el fin de semana, contestó: “No, supongo yo que con lo que fue el fin de semana… En el partido de Nacional y en el de Liverpool frente a Deportivo Maldonado la no expulsión de Menosse es un hecho insólito. No tengo nada que ver ni con Hernán, ni con Liverpool ni con Maldonado, lo digo como aficionado del fútbol; parece de locos”.

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) difundió un comunicado en el que afirma: “Ningún árbitro será vetado, condicionado o restringido”. Y agrega: “Las declaraciones que apunten a desacreditar o influir indebidamente en la designación o actuación de los árbitros no contribuyen al normal desarrollo de la competencia”. En línea con estas expresiones públicas, el dirigente tricolor dijo: “Me parece bárbaro, lo que pasa es que el tipo de arbitraje que tuvimos el viernes y lo que pasó en algún otro partido no contribuye al normal desarrollo de la competencia, utilizo las mismas palabras que emplearon ellos”.

"Nosotros sabemos dónde tenemos que hablar y con quién", dijo Perchman

Maggie Giuria, adscripta a la presidencia de Nacional, dialogó con Ovación ayer por la mañana desde el sitio donde concentra la institución en Coquimbo y catalogó la sanción para Britos como “demasiado exagerada” argumentando que puede haber influido el hecho de que se trate de un dirigente joven. Respecto de si coincide o no con ella, el vicepresidente primero del Bolso acotó: “Creo que sí, que debe haber pesado. A mí me tocó 90 días por una cuestión que no fue como la propusieron, más allá de que fue por otro tema. Con lo de los jueces el año pasado fui amonestado nada más, pero sí considero que es parecido a lo de las expulsiones. Si la patada de Hernán Menosse la hubiera dado un jugador de 21 años seguramente hubiera sido expulsado”.

Sobre si tienen pensado solicitar una nueva reunión con el Colegio de Árbitros para intercambiar posturas y el rol de Ricardo Vairo en las charlas con el gremio, manifestó: “No, en mi caso no considero que haya que… Nosotros sabemos dónde tenemos que hablar y con quién, y Ricardo está al frente, pero bueno, el Nono Giuria y yo también estamos cerca del tema de los árbitros. Ricardo no es el único interlocutor, más allá de que tenga la última palabra”.

Los elogios de Flavio Perchman para Jorge Bava antes del debut en Copa Libertadores

Jorge Bava, director técnico de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

En el plano deportivo, Nacional inició la era de Jorge Bava con dos triunfos consecutivos, pero en el juego previo al debut copero perdió el invicto de local frente a Central Español. Si bien fueron protagonistas en ofensiva, carecieron de eficacia. “La contundencia no es un tema táctico o estratégico, son malas definiciones o méritos del rival porque una de las figuras del partido fue el golero de Central Español. Yo creo que se buscó, se intentó por varios lados, se llegó y creo que perfectamente podríamos haber ganado 1-0 el primer tiempo. Central hizo un muy buen partido y después nosotros entre las malas definiciones y la no sanción de los penales terminamos perdiendo”, expresó Perchman.

En referencia a si este factor lo deja en alerta o lo entiende como algo específico de dicho partido, respondió: “No, pero lo que tengo en alerta lo hablo con Jorge y no públicamente”.

A la hora de describirlo, solo tuvo elogios: “Es un entrenador con experiencia, tiene cuatro o cinco temporadas en Primera División y cuenta con tres campeonatos en cinco años, es un disparate. Hay técnicos que a veces llevan 15 o 20 años y no tienen un campeonato. Él salió campeón con Liverpool de manera recontra justa ganando las dos finales, en su casa y en el estadio de Peñarol”, inició.

Jorge Bava junto a Sebastián Coates en la presentación del entrenador en Nacional. Foto: @Nacional.

Y profundizó con una convicción evidente: “Después tuvo una experiencia en México, luego fue a Independiente Santa Fe, que es un equipo medio, y lo sacó campeón. Le apareció la oportunidad de Cerro Porteño, parecido a cómo llegó Jadson Viera a Nacional, y con pocos partidos por delante lo dio vuelta y salió campeón paraguayo. Le pasó algo parecido a Jadson: se tuvo que ir antes de tiempo por la vorágine y por toda la locura que se vive en el fútbol de hoy, pero es un técnico que la tiene clara, que conoce el club, tiene ADN Nacional y estamos todos en el barco que él timonea”.