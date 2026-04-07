Audaf al cruce de dirigentes de Nacional: "Ningún árbitro será vetado, condicionado o restringido"

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) salió al cruce de las recientes declaraciones de dirigentes de Nacional y advirtió que no permitirá presiones ni condicionamientos sobre la labor arbitral, en medio de la polémica generada tras la derrota tricolor ante Central Español.

El gremio expresó su “preocupación” por manifestaciones públicas que, a su entender, “podrían interpretarse como intentos de condicionar o limitar la actuación profesional de árbitros” y fue tajante: no aceptará que ningún juez sea vetado, restringido o influenciado por intereses ajenos a criterios técnicos y reglamentarios. Además, remarcó que el arbitraje debe desarrollarse con “independencia, respeto y garantías” y que declaraciones que busquen desacreditarlo no contribuyen al normal desarrollo de la competencia.

El comunicado llega luego de que la Comisión Disciplinaria de la AUF sancionara con 45 días de suspensión al dirigente de Nacional, Federico Britos, por “situaciones especiales y agresión” tras su cruce con el árbitro Javier Burgos al término del partido en el que el tricolor cayó 0-1 y reclamó dos penales no sancionados.

Britos, sin embargo, rechazó la sanción y defendió su accionar: aseguró que fue a pedir explicaciones “con respeto” y negó cualquier tipo de agresión o contacto físico. “Sé lo que hice y lo que no. Fui a pedirle explicaciones de los dos penales, con las pulsaciones del partido, pero sin faltarle el respeto”, sostuvo.

Federico Britos, dirigente de Nacional, en la delegación que viajó a Chile para el partido ante Coquimbo. Foto: Nahuel Casuriaga.

En paralelo, el presidente de Nacional, Ricardo Vairo, elevó el tono y confirmó que el club solicitó al Colegio de Árbitros que Burgos no vuelva a dirigir al equipo, en una postura similar a la adoptada el año pasado con Esteban Ostojich. “Nos sentimos muy perjudicados por el arbitraje del otro día”, afirmó, y apuntó directamente contra el juez: “El protagonista del partido parecía el árbitro”.

Vairo también cuestionó el accionar del VAR y reveló un intercambio con Leodan González, encargado de esa función en el encuentro: “Me dijo que sea caballero y que habíamos perdido bien. Lo encuentro totalmente desubicado”.

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, tomando la palabra en conferencia de prensa junto a Flavio Perchman, vicepresidente. Foto: Leonardo Mainé | Archivo El País

En este contexto, Audaf reafirmó su compromiso con la defensa de los árbitros y advirtió que seguirá de cerca la evolución del conflicto, sin descartar la adopción de medidas en defensa del colectivo. La tensión entre el estamento arbitral y Nacional suma así un nuevo capítulo, con el debate instalado sobre los límites de la crítica y la independencia de los jueces.