Maggie Giuria: por qué le pareció "bastante exagerada" la sanción a Federico Britos y su sueño con Nacional

Maggie Giuria, adscripta a la presidencia de Nacional, dialogó con Ovación desde la concentración tricolor a la espera del debut por Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido este miércoles en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso desde las 19:00 de Uruguay. Se refirió a la sanción de 45 días que recibió Federico Britos por parte de la Comisión Disciplinaria y explicó por qué le pareció “bastante exagerada”.

También reveló el sueño copero que tiene con el Bolso y contó qué le genera compartir esta experiencia en Chile junto con Raúl Giuria, su padre y el secretario general de Nacional.

“Todas las veces que empieza un sueño copero nuevo me genera ilusión, me genera conectar con esas grandes gestas. Yo nací en 1988, así que imagínate, como hinchas unos de nuestros grandes anhelos. Vamos paso a paso, con los pies en la tierra, pero siempre soñando y para adelante”, inició con una sonrisa evidente.

Sobre la experiencia familiar que está viviendo, acotó: “Es espectacular, en ese sentido soy una privilegiada de compartir esta experiencia con mi viejo, que obviamente es de otro planeta, así que estoy muy contenta”.

En una nota con Ovación realizada en abril del 2025 Maggie Giuria expresó que desea que Nacional “de acá a tres años por lo menos pelee una semifinal de Copa Libertadores”.

Ante la consulta de si entiende que esta puede ser la oportunidad para lograr ese objetivo, respondió: “Todos los años puede ser la oportunidad, nunca den por descartado a Nacional de ningún lado, creo que con trabajo, con los pies en la tierra pero soñando en grande se pueden hacer muchas cosas. Y quién dice que quizá este sea el año”.

Maximiliano Gómez y Nicolás Lodeiro en el arribo de Nacional a Chile previo al partido ante Coquimbo. Foto: Nahuel Casuriaga.

En lo estrictamente futbolístico, Giuria es optimista y entiende que la derrota con Central Español ya es parte del pasado. “Me estaba riendo de que creo que fuiste vos hoy el que tituló cambiar el chip, y es eso, estamos acá y tenemos que pensar en la Copa Libertadores. Es fútbol, y estas cosas pasan, fuimos para adelante, buscamos todo el partido, ellos tuvieron una jugada, la metieron, hay que dejarlo atrás, pensar cómo corregir y seguir pensando para adelante, me parece que esa es la forma y yo al plantel lo veo muy bien, enchufado, muy concentrado, con muchas ganas. Y nada, con esta gente voy a la guerra”.

“Fue bastante exagerada”: la opinión de Maggie Giuria sobre la sanción para Federico Britos

Maggie Giuria desde Chile hablando con Ovación. Foto: Nahuel Casuriaga.

El fallo de la Comisión Disciplinaria se dio a conocer en la jornada del lunes y fue contundente al tipificar "situaciones especiales y agresión" al momento de sancionar a Federico Britos, dirigente de Nacional, con 45 días tras su encuentro con el árbitro Javier Burgos al término del partido entre el tricolor y Central Español donde el Bolso reclamó dos penales a su favor.

En referencia a esto, Giuria opinó: “Yo estaba ahí en el vestuario, no vi ninguna agresión, me llamó poderosamente la atención la sanción, especialmente porque es la primera vez que lo denuncian. La verdad que pensé que se iba a ir con una amonestación y ya. Creo que sufrió de ser joven y a veces caer en eso de medidas ejemplarizantes. Calculo que Fede va a apelar y que todo esto va a esclarecerse. Me parece que una cosa es defender a Nacional y quizás hacer un reclamo de manera vehemente y otra cosa es la agresión; está bueno que estas cosas se esclarezcan para también defender a Fede. Me pareció bastante exagerada”.

🗣️ Maggie Giuria, adscripta a la presidencia de Nacional, sobre la sanción de 45 días para Federico Britos.



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Después, cuando se le consultó si planean alguna reunión específica con el Colegio de Árbitros, respondió en primera instancia: “En realidad todo esto lo van a discutir los directivos en la próxima reunión de comisión directiva y ahí se verá qué medidas se van a tomar”.

Y agregó: “Me parece que está bueno que se pongan los temas sobre la mesa, los procedimientos, y también como siempre dice Ricardo Vairo un poco de entender lo que podría ser la autocrítica de todas las partes porque a nosotros nos toca muchas veces hacer autocrítica por el juego o por algunas cosas, pero a veces da la sensación de que desde el Colegio o desde los árbitros no se tiene esa autocrítica, o no sé por qué no se puede decir: 'sí, mal yo' cuando en realidad errores podemos tener cualquiera. Lo que pasa es que en esto de a veces querer justificar todo por no querer admitir errores al final termina a veces enredando un poco más la cancha”.

Maggie Giuria y el crecimiento del área comercial de Nacional

Giuria cumple un rol preponderante en el área comercial del tricolor. En relación a los avances registrados en el último tiempo, dijo: "En todo lo que es marketing y comunicación yo entiendo que el club viene creciendo de una manera espectacular. Desde el año pasado a este hicimos crecer todos los ingresos por sponsors casi un 35% en total, sumamos marcas nuevas, activos comerciales nuevos. Estamos trabajando mucho en el diseño del ecosistema Nacional, como le decimos nosotros, que tiene que ver con esto de vivir la experiencia Nacional por todos lados. Vos hoy entrás al club y tenés la tienda, tenés el restaurante, el paseo del Parque, los días de partido, pero se trabaja muy bien en darle vida a lo que es afuera de los días de partido, tenemos un equipo espectacular. Ahora tenemos el desafío del merchandising de acá para adelante, que también lo estamos atacando con mucha responsabilidad y compromiso, así que estoy muy contenta y espero que el año que viene, cuando nos toque rendir cuentas de estos primeros tres años, podamos mostrar todavía más resultados".