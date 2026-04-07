De año récord al éxodo de figuras: cómo llega Coquimbo Unido al cruce con Nacional por Copa Libertadores

Coquimbo Unido, el rival de Nacional en su estreno por la Copa Libertadores 2026, se ubica en la séptima posición del fútbol chileno, pero viene de tener su primer año de gloria. En la temporada 2025 se consagró campeón con cuatro fechas de antelación y rompió una sequía de 67 años sin títulos. Fue una campaña histórica porque apenas perdió un partido y se sobrepuso a múltiples vaivenes.

Todo comenzó en 2024 cuando despidieron al entrenador chileno Fernando Díaz por malos resultados. Ese momento, que a priori fue negativo, terminó forjando los cimientos de su campeonato. Esteban González, que se desempeñaba como ayudante del técnico cesado, asumió de forma inédita el mando de un plantel de Primera División y no dio muestras de flaqueza.

El exzaguero quedó en la historia como el primer director técnico local que se pudo consagrar en los últimos nueve años. Pero Los Piratas no pudieron retenerlo. González emigró al Querétaro y varias de las figuras del plantel, incluido Cecilio Waterman, quien hizo un gol en aquella final ante Unión La Calera y siguió su carrera en Universidad de Concepción.

Algo similar sucedió con Matías Palavecino, el 10 del equipo, quien reforzó a la Universidad Católica.

En reemplazo de ellos arribaron el entrenador Hernán Caputto, Guido Vadalá y Lucas Pratto, quien integra la lista de los 10 máximos artilleros históricos de la Copa Libertadores y fue clave en la final de 2018 que River Plate le ganó a Boca Juniors en Madrid.

A nivel del análisis táctico, el esquema madre del equipo situado en la cuarta región de Chile es el 4-2-3-1. Su premisa de juego es la tenencia de pelota, pero también apela a las transiciones rápidas para tratar de dañar al rival.

Diego Sánchez y el look que utilizó en un partido frente a Universidad de Chile. @fcogalvez_foto. Foto: @coquimbounidooficial

Todavía es un equipo en construcción, pero tiene capacidad para generar peligro y un arquero experiente como Diego Sánchez, que utiliza looks llamativos e incluso atajó sin guantes en la Supercopa que le ganaron a la Universidad Católica.

La historia detrás del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

Cristián Zavala rematando al arco en un partido con Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. en Instagram. Foto: coquimbounidooficial en Instagram.

El Estadio Francisco Sánchez Rumoroso será la sede del partido entre Coquimbo Unido y Nacional este miércoles desde las 19:00 horas. Tiene capacidad para 18.000 espectadores y está ubicado en la cuarta región de Chile, una ciudad portuaria caracterizada por personas abocadas a la pesca y el turismo.

Este recinto fue construido en 1970. Sin embargo, en 2008 fue remodelado en un plazo de nueve meses para ser utilizado como sede del Mundial Femenino Sub 20. Por este motivo, en el acceso principal figura la inscripción: ”Estadio mundialista”.

Hoy es un estadio multiuso donde también se practica atletismo. Se ubica a unos 12 minutos del Hotel Enjoy Coquimbo, el sitio que escogió la delegación de Nacional para concentrar. Los Piratas son conocidos en la región por tener uno de los complejos deportivos más completos de Chile y jugarán por segunda vez la Libertadores.