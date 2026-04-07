Nacional llegó a Chile previo al debut del miércoles por Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido

Enviado a Coquimbo / Chile

El Nacional de Jorge Bava arribó este lunes por la noche al Hotel Enjoy, el sitio donde concentrará en la antesala del debut por Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido, que está fijado para este miércoles a las 19:00 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la primera fecha del grupo B.

El tricolor incluyó en la delegación al zaguero Tomás Viera, quien no había podido ser tenido en cuenta frente a Central Español a raíz de un golpe en la cadera que sufrió contra Montevideo City Torque.

Por su parte, el arquero Luis Mejía, uno de los referentes del plantel, no pudo viajar por un desgarro muscular, al igual que los laterales Emiliano Ancheta y Camilo Cándido.

En el caso de Maxi Silvera, quien había tenido un desgarro en el gemelo interno, inició la semana de trabajo entrenando a la par del grupo, pero optaron por no arriesgarlo considerando la cantidad de semanas que llevaba entrenando diferenciado.

Por ese motivo, el delantero realizará un trabajo especial en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con la mira puesta en el cruce ante Deportivo Maldonado por la fecha 11 del Torneo Apertura.

En la nómina de viajeros ingresó el arquero juvenil Tiago Deanes y el atacante Pavel Núñez como grandes novedades.