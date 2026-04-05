"Carneiro abusa del contacto" y "pega en zona permitida": los audios de VAR tras los penales que pidió Nacional

El triunfo de Central Español sobre Nacional del pasado viernes dio mucho que hablar. No solo por lo resonante de la victoria obtenida por el equipo visitante en el Gran Parque Central, sino también por las polémicas que se dieron en el encuentro donde el Bolso pidió dos penales al árbitro Javier Burgos.

Esos hechos trajeron una gran cantidad de declaraciones de parte de dirigentes tricolores que mostraron su molestia ante lo ocurrido y en la jornada de este domingo, se dieron a conocer los audios y los videos del VAR junto al análisis realizado de cada una de las situaciones.

En la primera de ellas, el defensa Sander Navarro toma a Gonzalo Carneiro dentro del área luego de un cambio de frente de Sebastián Coates y de hecho así lo interpreta el VAR ya que se indica que "el jugador de rojo y azul dentro del área sujeta levemente a un rival. El árbitro interpreta esta acción correctamente como no falta, el VAR en su chequeo protocolar, la revisa y valora de la misma manera, entendiendo que no todos los contactos son falta".

Al momento de pasar al diálogo entre Javier Burgos y Leodán González, quien estaba en el VAR, el primero manifiesta que "lo cierra con los brazos, pero no hay un impacto. Yo veo los brazos, pero él (Carneiro) se tira antes". Mientras tanto desde el VAR remarcaron: "Carneiro abusa del contacto del defensa y se lanza".

Pocos minutos después, un nuevo reclamo se dio dentro del área de Central Español luego de un centro de Nicolás Rodríguez que cayó en el área y en el que Rodrigo Muniz bajó la pelota dentro del área, aunque desde filas tricolores se pidió un nuevo penal.

En este caso el análisis que se hace es que "el VAR entiende de la misma manera que el árbitro que el balón no pega en el brazo del defensor, sino una parte permitida de su cuerpo", como lo certifica también Leodán González desde el VAR.

"En el Top 3 de peores arbitrajes en los últimos tiempos", dijo Perchman

“El arbitraje de Burgos frente a Central entra en el Top 3 de peores arbitrajes en los últimos tiempos”, declaró contundente Perchman y analizó las jugadas polémicas que, a su parecer, tuvo el encuentro. “Fuimos despojados en jugadas capitales, para mí las dos fueron penal, el arbitraje fue lamentable en todo punto de vista (…) La mano (de Rodrigo Muniz) no tiene ninguna discusión: el jugador viene de frente y se ayuda con el brazo extendido. La segunda (agarrón sobre Gonzalo Carneiro) es penal, pero se puede entender como que lo suelta al final de la jugada, es más dudosa".

El vicepresidente de Nacional, en entrevista con Punto Penal de Canal 10, quedó muy molesto con el arbitraje. “Entra en el Top 3 de peores arbitrajes en los últimos tiempos”, dijo el directivo y se refirió a Javier Burgos: “El año pasado dije que fue uno de los mejores en toda la temporada, pero este año lo veo muy soberbio, los jugadores no le pueden ni hablar”.

Este domingo el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se refirió a las críticas de los directivos de Nacional al arbitraje luego del partido ante Central Español. “Vergonzoso” calificó el presidente Ricardo Vairo, mientras el secretario general Raúl Giuria, dijo que fue “una vergüenza”. Ambos en declaraciones a Ovación.