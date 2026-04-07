"No me voy a comer una injusticia", le dijo Federico Britos a Ovación tras una sanción de 45 días por "agresión"

Enviado a Coquimbo, Chile

El fallo de la Comisión Disciplinaria se dio a conocer en la jornada del lunes y fue contundente al tipificar "situaciones especiales y agresión" al momento de sancionar a Federico Britos, dirigente de Nacional, con 45 días tras su encuentro con el árbitro Javier Burgos al término del partido entre el tricolor y Central Español donde el Bolso reclamó dos penales a su favor.

"Sé lo que hice y lo que no. Fui a pedirle explicaciones de los dos penales, con respeto, con las pulsaciones del partido, pero sin faltarle el respeto. No hubo contacto físico y menos agresión y hay muchos testigos", le indicó el dirigente a Ovación desde el hotel donde se hospeda la delegación tricolor de cara al partido del próximo miércoles ante Coquimbo Unido de Chile.

"Si la pena es esa (45 días), será esa y por ese lado estoy tranquilo, pero si el fallo dice eso (agresión) vamos a tener que apelar, no por los 45 días, pero no me voy a comer una injusticia de esa forma porque lejos está de existir una agresión", manifestó.

"En lo conceptual pienso lo mismo que el viernes, nos perjudicó, tuvo errores graves y una manera de arbitrar que no nos gustó. Tenemos que defender al club, hay veces que preferimos tener otro estilo, pero estamos obsesionados por el bicampeonato y buscamos que los errores se minimicen", sentenció el dirigente.

Cabe remarcar que lo expuesto por el Código Disciplinario de la Asociación Uruguaya de Fútbol marca que "cuando el responsable de una infracción prevista en los artículos 9.1, 9.2, y 9.3 (agresión o injurias contra los árbitros), sea dirigente o funcionario jerarquizado de una institución, con excepción del entrenador de fútbol, la pena resultante será de inhabilitación de sus derechos emergentes de su condición con la AUF de uno (1) a tres (3) meses".

A su vez, el fallo de la Comisión Disciplinaria también agrega una multa de 55 UR ($105.000) al club por "responsabilidad objetiva de los clubes, cánticos y banderas" luego de lo que fue el encuentro ante Central Español en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura.