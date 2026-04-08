Copa Libertadores: Nacional quedó a un triunfo de ser líder de grupo tras el empate de Tolima y Universitario

En la noche del martes se abrió el Grupo B de la Copa Libertadores que es el que tiene a Nacional y que contó con el partido entre Deportes Tolima y Universitario para dar el puntapié. El encuentro disputado en el Estadio Manuel Murillo Toro, finalizó en empate sin goles.

Dejando de lado lo ocurrido en el campo de juego, que fue mucho porque ambos tuvieron chances claras de gol y los arqueros tuvieron una gran jornada, el resultado es lo más importante para el Bolso que sabe que este miércoles cuando se enfrente a Coquimbo Unido (19:00 - ESPN y Disney+) en Chile, tendrá la chance de quedar como único líder.

En caso de llevarse una victoria del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el equipo de Jorge Bava finalizará la primera fecha del certamen continental en lo más alto, con todo lo que eso significa y sabiendo que en su segunda presentación será local, en este caso, ante Deportes Tolima.

En suelo cafetero el encuentro fue muy parejo y ambos podrían haberse quedado con los tres puntos pero la tarea de Neto Volpi —exjugador de Peñarol— bajo los tres palos del equipo cafetero y lo hecho por su colega Miguel Vargas en el arco del elenco incaico, fueron la explicación del empate sin goles.

¡DE MILAGRO NO FUE GOL DEL TOLIMA!



El arquero Miguel Vargas salvó a Universitario con una atajada espectacular y evitó el tanto Pijao en la Conmebol Libertadores



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Otro detalle a tener en cuentas es que Martín Pérez Guedes, una de las piezas más importantes de Universitario, se retiró sentido cuando iban 52 minutos, si bien aún restan 20 días para que el Crema reciba a Nacional en Lima, dependiendo de su lesión, marcará el retorno a las canchas.

La "U" demostró que pese a jugar como visitante es un equipo que suele ir al ataque, que no se repliega ante el local y fue en busca de puntos fuera de casa y tuvo chances como para lograrlo, pero no consiguió concretarlas.

¡SE SALVÓ EL TOLIMA!



Neto Volpi tuvo dos brillantes atajadas para mantener el cero frente a Universitario en la Conmebol Libertadores.



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En lo que respecta al Grupo B de la Copa Libertadores, la primera fecha se cerrará con el partido entre Coquimbo Unido y Nacional, mientras que la segunda presentación de estos equipos será el 14 de abril para Nacional y Tolima en el Gran Parque Central (19:00) y el mismo día para Universitario y Coquimbo Unido en el Estadio Monumental de Lima (23:00).