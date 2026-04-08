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El País Ovación Fútbol

Copa Libertadores: Nacional quedó a un triunfo de ser líder de grupo tras el empate de Tolima y Universitario

El tricolor, que jugará este miércoles desde las 19:00 en Chile ante Coquimbo, sabe que de lograr los tres puntos terminará la primera fecha en lo más alto de su serie.

El País
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08/04/2026, 01:13
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Tolima y Universitario se enfrentaron en Colombia por la primera fecha de la Copa Libertadores.
Tolima y Universitario se enfrentaron en Colombia por la primera fecha de la Copa Libertadores.
Foto: EFE.

En la noche del martes se abrió el Grupo B de la Copa Libertadores que es el que tiene a Nacional y que contó con el partido entre Deportes Tolima y Universitario para dar el puntapié. El encuentro disputado en el Estadio Manuel Murillo Toro, finalizó en empate sin goles.

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Dejando de lado lo ocurrido en el campo de juego, que fue mucho porque ambos tuvieron chances claras de gol y los arqueros tuvieron una gran jornada, el resultado es lo más importante para el Bolso que sabe que este miércoles cuando se enfrente a Coquimbo Unido (19:00 - ESPN y Disney+) en Chile, tendrá la chance de quedar como único líder.

En caso de llevarse una victoria del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el equipo de Jorge Bava finalizará la primera fecha del certamen continental en lo más alto, con todo lo que eso significa y sabiendo que en su segunda presentación será local, en este caso, ante Deportes Tolima.

En suelo cafetero el encuentro fue muy parejo y ambos podrían haberse quedado con los tres puntos pero la tarea de Neto Volpi —exjugador de Peñarol— bajo los tres palos del equipo cafetero y lo hecho por su colega Miguel Vargas en el arco del elenco incaico, fueron la explicación del empate sin goles.

Otro detalle a tener en cuentas es que Martín Pérez Guedes, una de las piezas más importantes de Universitario, se retiró sentido cuando iban 52 minutos, si bien aún restan 20 días para que el Crema reciba a Nacional en Lima, dependiendo de su lesión, marcará el retorno a las canchas.

La "U" demostró que pese a jugar como visitante es un equipo que suele ir al ataque, que no se repliega ante el local y fue en busca de puntos fuera de casa y tuvo chances como para lograrlo, pero no consiguió concretarlas.

En lo que respecta al Grupo B de la Copa Libertadores, la primera fecha se cerrará con el partido entre Coquimbo Unido y Nacional, mientras que la segunda presentación de estos equipos será el 14 de abril para Nacional y Tolima en el Gran Parque Central (19:00) y el mismo día para Universitario y Coquimbo Unido en el Estadio Monumental de Lima (23:00).

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