Copa Libertadores 2026: dónde ver a Nacional contra Coquimbo Unido y a Peñarol ante Independiente Santa Fe

Arranca una nueva ilusión continental para Nacional y Peñarol. Los dos equipos más laureados del fútbol uruguayo hacen su estreno en la Copa Libertadores 2026 y lo hacen como visitantes porque el Bolso visita Chile para enfrentar a Coquimbo Unido, mientras que el Carbonero viaja a Colombia para medirse con Independiente Santa Fe.

El primero en salir a la cancha es el equipo de Jorge Bava que hace su debut este miércoles 8 de abril desde las 19:00 (hora de Uruguay) en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y en el marco del Grupo B de la competencia internacional frente a Coquimbo Unido.

El partido contará para Uruguay con la transmisión de ESPN, a través del cable, y además vía streaming se podrá ver por intermedio de Disney+.

El tricolor integra un grupo que luego lo llevará a enfrentar a Deportes Tolima en el Gran Parque Central (14 de abril - 19:00) y luego viajar a Perú para medirse con Universitario (29 de abril - 23:00) en lo que será el cierre de la primera rueda de la fase de grupos.

Por su parte, el jueves 9 de abril desde las 23:00 será el turno de que en el Estadio Nemesio Camacho "El Campín", haga su presentación el equipo de Diego Aguirre que buscará comenzar con el pie derecho su participación en el Grupo E del certamen enfrentando a Independiente Santa Fe.

Para Uruguay también tendrá la transmisión de ESPN, a través del cable, y contará con la señal de Disney+ para seguirlo vía streaming.

El aurinegro forma parte del Grupo E donde por la segunda fecha recibirá en el Campeón del Siglo a Platense (16 de abril - 21:30), mientras que en el cierre de la primera rueda de la fase de grupos le tocará viajar a Brasil para enfrentar a Corinthians (30 de abril - 21:00).