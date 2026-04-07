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El País Ovación Fútbol

Copa Libertadores 2026: dónde ver a Nacional contra Coquimbo Unido y a Peñarol ante Independiente Santa Fe

Tanto los dirigidos por Jorge Bava como los de Diego Aguirre hacen su debut en el certamen continental jugando como visitantes y buscando sumar unidades importantes pensando en la clasificación.

El País
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07/04/2026, 03:20
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Tomás Verón Lupi y Lucas Ferreira disputan la pelota en el clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central.
Tomás Verón Lupi y Lucas Ferreira disputan la pelota en el clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central.
Foto: Leonardo Mainé.

Arranca una nueva ilusión continental para Nacional y Peñarol. Los dos equipos más laureados del fútbol uruguayo hacen su estreno en la Copa Libertadores 2026 y lo hacen como visitantes porque el Bolso visita Chile para enfrentar a Coquimbo Unido, mientras que el Carbonero viaja a Colombia para medirse con Independiente Santa Fe.

El calendario de Nacional en la Copa Libertadores 2026: días, horarios y estadios de cada partido del tricolor

El primero en salir a la cancha es el equipo de Jorge Bava que hace su debut este miércoles 8 de abril desde las 19:00 (hora de Uruguay) en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y en el marco del Grupo B de la competencia internacional frente a Coquimbo Unido.

El partido contará para Uruguay con la transmisión de ESPN, a través del cable, y además vía streaming se podrá ver por intermedio de Disney+.

El tricolor integra un grupo que luego lo llevará a enfrentar a Deportes Tolima en el Gran Parque Central (14 de abril - 19:00) y luego viajar a Perú para medirse con Universitario (29 de abril - 23:00) en lo que será el cierre de la primera rueda de la fase de grupos.

El calendario de Peñarol en la Copa Libertadores 2026: días, horarios y estadios de cada partido del aurinegro

Por su parte, el jueves 9 de abril desde las 23:00 será el turno de que en el Estadio Nemesio Camacho "El Campín", haga su presentación el equipo de Diego Aguirre que buscará comenzar con el pie derecho su participación en el Grupo E del certamen enfrentando a Independiente Santa Fe.

Para Uruguay también tendrá la transmisión de ESPN, a través del cable, y contará con la señal de Disney+ para seguirlo vía streaming.

El aurinegro forma parte del Grupo E donde por la segunda fecha recibirá en el Campeón del Siglo a Platense (16 de abril - 21:30), mientras que en el cierre de la primera rueda de la fase de grupos le tocará viajar a Brasil para enfrentar a Corinthians (30 de abril - 21:00).

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