El calendario de Nacional en la Copa Libertadores 2026: días, horarios y estadios de cada partido del tricolor

Se confirmó el calendario completo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde Nacional integra el grupo B, junto a Universitario de Perú, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima. El tricolor debutará el miércoles 8 de abril, en suelo trasandino.

El camino para el Bolso comenzará en Coquimbo, precisamente frente al campeón de Chile, al que enfrentará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el miércoles 8 de abril, a las 19:00 horas.

El equipo uruguayo abrirá la segunda fecha, el martes 14 de abril, en el Estadio Gran Parque Central, donde recibirá a Deportes Tolima, también a la hora 19:00.

La primera rueda la cerrará en Lima, el miércoles 29 de abril, cuando choque ante Universitario, en el Estadio Monumental de la "U", a las 23:00 horas.

El miércoles 6 de mayo, el tricolor deberá ir a Ibagué, donde enfrentará a Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro a la hora 23:00.

La penúltima fecha la jugará el miércoles 20 de mayo, recibiendo a Universitario, en el Estadio Gran Parque Central, a las 19:00.

La fase de grupos la cerrará el martes 26, también en el GPC, ante Coquimbo Unido, a hora 21:30.

El calendario completo

Fecha 1:

Coquimbo Unido vs. Nacional

Miércoles 8 de abril - 19:00

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

Fecha 2:

Nacional vs. Deportes Tolima

Martes 14 de abril - 19:00

Estadio: Gran Parque Central, Montevideo

Fecha 3:

Universitario vs. Nacional

Miércoles 29 de abril - 23:00

Estadio: Monumental de la "U", Lima

Fecha 4:

Deportes Tolima vs. Nacional

Miércoles 6 de mayo - 23:00

Estadio: Manuel Murillo Toro, Ibagué

Fecha 5:

Nacional vs. Universitario

Miércoles 20 de mayo - 19:00

Estadio: Gran Parque Central, Montevideo

Fecha 6:

Nacional vs. Coquimbo Unido

Martes 26 de mayo - 21:30

Estadio: Gran Parque Central, Montevideo

Un nuevo criterio de desempate

Los manuales de competencia de ambas copas establecen que para romper la paridad en puntos "se considerarán exclusivamente los partidos disputados entre ellos durante la Fase de Grupos". En un empate entre dos equipos, la fórmula es sencilla: el resultado global, en el ida y vuelta, determinará cual termina por encima del otro. Por ejemplo, en la última edición de la Libertadores, Nacional terminó último, por detrás de Bahía, por diferencia de gol. Sin embargo, con este nuevo criterio de desempate, el Bolso hubiese terminado por encima de los brasileños, con un global de 3-2.

El sistema es algo más engorroso cuando el empate es entre tres. En este caso, se forma una tabla solo entre los equipos empatados, donde el criterio para desempatar es primero los puntos, luego la diferencia de gol, y por último, los goles a favor. Por ejemplo, en la última Libertadores, Liga de Quito, Flamengo y Central Córdoba igualaron con 11 puntos. Con este nuevo criterio, se deberían haber restado los partidos de los tres ante Deportivo Táchira y haber creado otra clasificación. En ese caso, se habría generado un triple empate con cinco puntos cada uno, pero en los duelos directos, los argentinos registraron una diferencia de -2, mientras que los brasileños y ecuatorianos de +1. A diferencia de lo que sucedió en 2025, el Mengão hubiese terminado primero, por goles a favor en los duelos directos (4 a 3).

Este último punto es el que difiere con el Mundial 2026. En la competición FIFA, en caso de que un empate de tres equipos se reduzca a dos, el desempate se hubiese reiniciado nuevamente desde el primer punto, por lo que Flamengo hubiese pasado primero de todas maneras, por puntos (4 a 1).

En caso de que la igualdad no se rompiera con los enfrentamientos directos, el desempate irá a la clásica diferencia de gol, y goles a favor; y en caso de que persista la igualdad, esta se romperá primero con el menor número de tarjetas rojas, y luego con la menor cantidad de amarillas. Si todo persiste igual, se pasará al sorteo.