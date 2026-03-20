El grupo de Nacional en la Copa Libertadores: un goleador histórico en Coquimbo Unido y el tricampeón peruano

El sorteo de la Copa Libertadores determinó que el Nacional de Jadson Viera compartirá el grupo B con Universitario, Coquimbo Unido y Deportes Tolima. Está previsto que la fase de grupos comience en la semana del 7 de abril, con horarios a confirmar por parte de la Conmebol.

El tricolor ya sabe que en la primera jornada jugará de visitante frente al equipo chileno, que está situado en la región de Coquimbo, de la que toma el nombre. Entre sus apodos se encuentran Pirata o aurinegro y clasificaron al máximo certamen continental después de consagrarse campeones del fútbol chileno en 2025. Tendrán su segunda participación en la copa tras haber debutado en 1992.

Los dirigidos por Hernán Caputto serán locales en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso con capacidad para unas 15.000 personas. Sobre el cierre del 2025 hicieron una inversión importante en la iluminación del estadio para cumplir los estándares de Conmebol y ser anfitriones allí.

La máxima figura de su plantel es el argentino Lucas Pratto, delantero de 37 años con vasto recorrido que sabe lo que es levantar la Copa Libertadores siendo determinante. Lo logró con River Plate de Argentina en la temporada 2017/2018 anotando dos goles en las finales ante Boca Juniors.

Además, de acuerdo a los datos de Transfermarkt es el quinto máximo goleador histórico de la Libertadores con 30 goles anotados en un total de cuatro clubes. Comparte la posición con Julio Morales, exdelantero de Nacional.

Lucas Pratto celebrando el título con Coquimbo Unido. Foto: lucaspratto en Instagram.

En la actualidad, Coquimbo se ubica en la undécima posición del torneo chileno con nueve puntos en las primeras siete fechas. Cuenta con un uruguayo en el plantel: el zaguero Manuel Fernández, que tiene 37 años y también cuenta con nacionalidad chilena.

Por su parte, Deportes Tolima recibe el apodo del equipo Vinotinto y Oro y viene de ser subcampeón de la liga colombiana. Tendrá su undécima participación en la Libertadores y accedió a la fase de grupos copera tras superar dos fases previas ante Deportivo Táchira y O'Higgins.

Juan Torres tras ser figura en un partido con Tolima. Foto: cdtolima en Instagram.

No tiene futbolistas uruguayos en su plantel. Pero sí tiene al arquero brasileño Neto Volpi, que entre julio del 2021 y enero del 2023 jugó en Peñarol.

En lo que respecta a la liga colombiana 2026, Tolima está sexto con 19 unidades en 11 fechas. Y es anfitrión en el Estadio Manuel Murillo Toro, que se localiza en ciudad de Ibagué, a unos 1165 metros sobre el nivel del mar.

En el caso de Universitario de Perú, se trata de su participación número 36 en la Copa Libertadores. Viene de ser tricampeón del fútbol peruano ganando los dos torneos cortos que disputó y no cuenta con uruguayos en su plantel.

En la actualidad se ubican terceros en el ámbito local con 14 puntos en las primeras siete fechas; están a tres puntos de los líderes. Son anfitriones en el Estadio Monumental de Lima con una capacidad para 80.000 espectadores.