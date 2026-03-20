El día en que El Chavo del 8 se vistió de Peñarol y Nacional, alborotó la Plaza Cagancha y llenó el Cilindro Municipal

En noviembre de 1979 Uruguay tuvo una visita especial: Chespirito, el comediante mexicano, creador de dos de los programas televisivos más vistos en ese momento: el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado.

Lo que llamó la atención es que durante ese viaje, en una visita que hicieron a la redacción de El País, los actores de El Chavo y la Chilindrina se pusieron camisetas de Nacional y Peñarol y posaron para los periodistas.

Roberto Gómez Bolaños y María Antonieta de las Nieves posaron en esa foto pero no fueron los únicos que llegaron a Uruguay. También estaban Edgar Vivar, que hacía del Señor Barriga, Rubén Aguirre, el profesor Jirafales, Florinda Mesa, Doña Florinda y Angelines Fernández, la Bruja del 71. En plena redacción y en medio de bastante revuelo, Chespirito tuvo algunos momentos para hablar con uno de los periodistas y dejó algunas apreciaciones.

Roberto Gómez Bolaños y María Antonieta de las Nieves con las camisetas de Nacional y Peñarol en la visita a la redacción de El País en 1979. Foto: Archivo El País

El humorista contó que el Chapulín estaba inspirado en el Quijote ya que a pesar de ser alguien torpe, miedoso y débil, igual se enfrenta al peligro. También que nunca hubiera imaginado que fuera tan popular y que “a veces para hacer dos minutos del programa hemos llegado a estudiarlo más de 8 horas”. El Chapulín, que llevaba 9 años al aire, estaba ante un descanso en sus emisiones.

El viaje se hizo en el marco del Año Internacional del Niño y, según consta, fue organizado por ILPE y contaba con el respaldo de la Fuerzas Armadas y el Comando General de la Armada.

Los actores realizaron un show en el Cilindro de Montevideo en el que se agotaron las entradas. El Cilindro estuvo lleno como nunca antes había pasado, según las crónicas del momento, y la gente quedó pidiendo una nueva función aunque no sucedió. Tuvo tres partes: una primera del Chavo del 8, una transición con juegos y concursos con el público y el cierre por el Chapulín Colorado. Tuvo baile, números de humor, música en vivo y un caballo o burro de dudosa calidad

El elenco de "El Chavo del 8" en el show del Cilindro en Montevideo en 1979. Foto: Archivo El País

“La del Cilindro fue una fiesta”, tituló El País el miércoles. “Miles fueron las sonrisas y enorme la algarabía de la bullanguera multitud que colmó el Cilindro para ver de cerca y en persona al Chapulín Colorado, el Chavo del ocho, a la Chilindrina, Doña Florinda y a todos los personajes que por las tardes tienen expectante a toda la población escolar de la República”, escribieron, en una página repleta de fotos.

El País tiene el archivo fotográfico más grande del país y El Archivo busca narrar historias que sucedieron en Uruguay y que fueron capturadas por el medio.