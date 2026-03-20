A la inversa de 2025: la suerte estuvo con Nacional con un buen grupo de Libertadores y lo contrario en Peñarol

Desde temprano se sabía que no era un día más. Delegaciones que arribaron a Asunción, Paraguay, para estar en tiempo y forma en la sede de la Conmebol con un único objetivo: presenciar el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de la edición 2026.

Son 32 clubes los que “sueñan en grande” —frase que mencionó en más de una oportunidad el presidente del ente rector del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez—. Y entre esas instituciones estaban Nacional y Peñarol, las dos que van a representar al fútbol uruguayo en el certamen continental más importante de esta región.

Los logros que mencionó Alejandro Domínguez en el sorteo de la Copa Libertadores

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Foto: EFE.

Ayer fue un día de sorteos, ya que primero se realizó el de la Copa Sudamericana (ver en el apartado) y luego se procedió a orquestar el de la gran obsesión de todos los clubes de América del Sur.

Hubo un hecho protocolar y fue que tomó la palabra Domínguez para referirse a algunos de los logros que consiguió en estos 10 años al mando de la casa madre del fútbol sudamericano. Se refirió a sus integrantes del Consejo de la Conmebol y nombró al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, quien estuvo ahí.

“En estos 10 años, y gracias a ustedes, la Conmebol invirtió y repartió a los clubes dos billones de dólares. Lo que hicimos nosotros fue que el fútbol recuperara su lugar y hoy estamos acá para celebrar unos nuevos sorteos. Nosotros sabemos que lo importante es contarle lo que se viene. Seguimos apostando al campeón y al ganador, pero lo más importante que cuando lleguemos a la final, el campeón va a tener esa noche un premio de 25 millones de dólares”, destacó Domínguez.

La final de esta edición de la Libertadores se disputará el sábado 28 de noviembre en Montevideo. Será la segunda final única ahí: la anterior fue en 2021 cuando Palmeiras venció 2-1 a Flamengo en el Centenario.

La suerte que le tocó a Nacional

El momento en el que sale Nacional en el sorteo de la Copa Libertadores. Foto: EFE.

A partir de la hora 21:09 comenzó el sorteo y el primero en salir fue Nacional. El elenco que comanda Jadson Viera quedó ubicado en el grupo B junto a Universitario, Coquimbo y Deportes Tolima.

De esta manera, el vigente campeón de la Liga AUF Uruguaya comenzará su camino en el certamen entre el 7, 8 o 9 de abril como visitante ante Coquimbo Unido de Chile. Su segundo partido será el 14, 15 o 16 de abril en el Gran Parque Central contra Deportes Tolima. El 28, 29 o 30 de abril visita a Universitario en Lima. El 6, 7 o 8 de mayo viaja a Colombia para medirse con Deportes Tolima. El 19, 20 o 21 de mayo será local contra Universitario.

Y cierra su participación en la fase de grupos el 26, 27 o 28 de mayo en el Gran Parque Central ante Coquimbo Unido.

En ese sentido, Nacional tuvo un sorteo muy bueno comparado al del año pasado donde le había tocado Internacional de Porto Alegre, Bahía de Brasil y Atlético Nacional de Medellín de Colombia.

El momento de Peñarol en el sorteo de la Copa Libertadores

La gerenta de Competiciones de Conmebol, Luciana Antunes, cuando muestra a Peñarol en el sorteo de la Libertadores. Foto: EFE.

21:10 fue el momento en el que la gerenta de Competiciones de Conmebol, Luciana Antunes, mostró la bolilla que tenía a Peñarol para que integrara el grupo E.

Los adversarios del conjunto que conduce técnicamente Diego Aguirre en esta fase de grupos de la Copa Libertadores son Corinthians, Santa Fe y Platense.

Peñarol inicia como visitante en Colombia ante Santa Fe y los días que le puede tocar ese duelo son el 7, 8 o de 9 abril. Luego recibe a Platense en el Campeón del Siglo el 14, 15 o 16 de abril. Tras eso, viaja a Brasil para enfrentar al Timão el 28, 29 o 30 de abril. Después va Buenos Aires para jugar contra Platense el 5, 6 o 7 de mayo. Su penúltimo choque será ante Corinthians el 19, 20 o 21 de mayo en el CDS. Y cierra como local ante Santa Fe el 26, 27 o 28 de mayo.

Peñarol, por su parte, no tuvo tanta suerte como el año pasado donde le tocó Vélez Sarsfiel, Olimpia de Paraguay y San Antonio Bulo Bulo de Bolivia.

Los favoritos a quedarse con la Copa Libertadores

Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2025. Foto: AFP.

Los candidatos son los últimos finalistas: Flamengo y Palmeiras. Según datos de Transfermarkt, Palmeiras es el equipo de la Libertadores con el plantel más costoso en 223 millones de euros. Entre sus figuras está Vitor Roque valorizado en 38 millones de euros. Segundo se ubica el vigente campeón, Flamengo, con 219,20 millones de euros. Su futbolista más costoso es Lucas Paquetá en 35 millones de euros.

Además, si se ve que los últimos siete campeones fueron brasileños enfatiza aún más el poderío y la diferencia que marcan.

Otro punto particular que tendrá esta edición es que solo habrá un equipo grande de Argentina y es Boca Juniors.

Ya está todo pronto para que comience el show y a soñar con el primer paso que tienen Nacional y Peñarol: pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los grupos de la Copa Libertadores 2026

Grupo A:

Flamengo (BRA)

Estudiantes (ARg)

Cusco (PER)

Independiente Medellín (COL)

Grupo B:

Nacional

Universitario (PER)

Coquimbo (CHI)

Deportes Tolima (COL)

Grupo C:

Fluminense (BRA)

Bolívar (BOL)

Deportivo La Guaira (VEN)

Independiente Rivadavia (ARG)

Grupo D:

Boca Juniors

Cruzeiro (BRA)

Universidad Católica (CHI)

Barcelona (ECU)

Grupo E:

Peñarol

Corinthians (BRA)

Santa Fe (COL)

Platense (ARG)

Grupo F:

Palmeiras (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Junior (COL)

Sporting Cristal (PER)

Grupo G:

LDU Quito (ECU)

Lanús (ARG)

Always Ready (BOL)

Mirassol (BRA)

Grupo H:

Independiente del Valle (ECU)

Libertad (PAR)

Rosario Central (ARG)

Universidad Central (VEN)