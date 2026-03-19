Se sorteó la fase de grupos de Copa Sudamericana: conocé los rivales de City Torque, Boston River y Juventud

A partir de la hora 20:00 se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 (ESPN, Dinsey+ y YouTube de Conmebol) en la sede de la Conmebol en Luque. En ese momento, Boston River, Montevideo City Torque y Juventud de Las Piedras conocerán quiénes son sus rivales en esta competencia internacional.

Sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026

Sorteo de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Foto: AFP.

Grupo A:

América Cali (COL)

Tigre (ARG)

Macará (ECU)

Alianza Atlético (PER)

Grupo B:

Atlético Mineiro (BRA)

Cienciano (PER)

Academia Puerto Cabello (VEN)

Juventud de Las Piedras

Grupo C:

São Paulo (BRA)

Millonarios (COL)

Boston River

O' Higgins (CHI)

Grupo D:

Santos (BRA)

San Lorenzo de Almagro (ARG)

Deportivo Cuenca (ECU)

Recoleta (PAR)

Grupo E:

Racing Club (ARG)

Caracas (VEN)

Independiente (BOL)

Botafogo (BRA)

Grupo F:

Gremio de Porto Alegre (BRA)

Palestino (CHI)

Montevideo City Torque

Deportivo Riestra (ARG)

Grupo G:

Olimpia (PAR)

Vasco da Gama (BRA)

Audax Italiano (CHI)

Barracas Central (ARG)

Grupo H:

River Plate (ARG)

Red Bull Bragantino (BRA)

Blooming (BOL)

Carabobo (VEN)

La previa del sorteo de la Copa Sudamericana 2026

El equipo que dirige técnicamente Marcelo Méndez accedió a esta fase del certamen tras vencer 1-0 a Defensor Sporting, mientras que el Sastre —que este lunes cesó al argentino Israel Damonte para contratar a Ignacio Ithurralde— doblegó 1-0 a Racing.

El camino del elenco pedrense fue muy distinto, ya que pasó las primeras dos fases previas de la Copa Libertadores. Aunque en la Fase 3 cayó a manos de Deportivo Independiente Medellín (DIM) por lo que no pudo meterse en el torneo internacional más importante que organiza la Conmebol, pero el haber pasado esas dos primeras instancias le permitió sacar su boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Serán ocho grupos compuestos por cuatro equipos. Aquellos que finalicen en el primer lugar accederán a los octavos de final, mientras que los que acaben en el segundo puesto jugarán un playoff contra los elencos que vengan de la Copa Libertadores —estos serán lo que acaben en el tercer puesto en sus grupos del máximo certamen continental—. Los ganadores de esos playoffs avanzarán a los octavos de final de la Copa Sudamericana,

Favoritos en la Copa Sudamericana 2026

Esta edición de la Copa Sudamericana contará con una particularidad y es que habrán tres de los cinco grandes del fútbol argentino: River Plate, Racing Club de Avellaneda y San Lorenzo de Almagro.

El equipo que posee el plantel más costoso en la segunda competencia internacional más importante que organiza la Conmebol es el Gremio del uruguayo Kike Olivera, ya que tiene un plantel valuado por la web de Trasnfermarket en 103.85 millones de euros, lo sigue el Santos de Christian Oliva con 98.95 millones de euros y el podio lo cierra el conjunto Millonario con 96.90 millones de euros.

Los bombos de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River Plate (ARG), Racing Club (ARG), Atlético Mineiro (BRA), Sao Paulo (BRA), Gremio (BRA), Santos (BRA), Olimpia (PAR) y América de Cali (COL).

Bombo 2: San Lorenzo (ARG), Tigre (ARG), Red Bull Bragantino (BRA), Vasco da Gama (BRA), Millonarios (COL), Palestino (CHI), Caracas FC (VEN) y Cienciano (PER).

Bombo 3: Audaz Italiano (CHI), Independiente Petrolero (BOL), Blooming (BOL), Boston River, Deportivo Cuenca (ECU), Montevideo City Torque, Academia Puerto Cabello (VEN) y Macará (ECU).

Bombo 4: Barracas Central (ARG), Deportivo Riestra (ARG), Juventud de Las Piedras, Recoleta FC (PAR), Botafogo (BRA), Carabobo (VEN) O'Higgins (CHI) y Alianza Atlético (PER) .

El calendario de competencia de la Copa Sudamericana 2026

La fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzará a disputarse desde el 8 de abril hasta el 27 de mayo. Cabe destacar que los equipos que finalicen en el segundo puesto de los grupos del certamen internacional jugarán los playoffs ante los elencos que bajen de la Copa Libertadores y esos duelos se disputarán en las semanas del 22 al 29 de julio.

Los octavos de final irán en las semanas del 12 y 19 de agosto, los cuartos de la semana del 9 al 16 de setiembre, semifinales del 14 al 21 de octubre y la final se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.