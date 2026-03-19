Sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores en vivo: se definen los adversarios de Nacional y Peñarol

Llegó el día, ya que este jueves, a partir de la hora 20:00, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores (ESPN, Disney+ y el canal oficial de la Conmebol en YouTube). Es por esto que Nacional y Peñarol conocerán sus rivales en el máximo torneo continental. Además, se hará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana donde participarán tres clubes uruguayos: Boston River, Montevideo City Torque y Juventud de Las Piedras.

Los únicos representantes del fútbol uruguayo en la fase de grupos de la Copa Libertadores serán el conjunto tricolor—por ser el campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025— y el aurinegro—por ser el vicemapeón uruguayo—. Cabe destacar que en las fases anteriores fueron eliminados Liverpool y Juventud de Las Piedras.

Para esta edición de la Copa Libertadores, tanto Nacional como Peñarol serán cabeza de grupo de dos de los ocho (del A al H). El sorteo, por lo tanto, determinará quiénes serán los tres adversarios que tendrán el tricolor y el carbonero en esa fase.

Otro hecho importante que tendrá esta edición de la Copa Libertadores es que la final se va a jugar en el Estadio Centenario. Será la segunda final única del máximo torneo continental que se llevará a cabo en el mítico escenario del fútbol uruguayo, la anterior se dio el 27 de noviembre de 2021 cuando Palmeiras doblegó 2-1 a Flamengo.

La conformación de los bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Peñarol, Nacional, Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente Del Valle (ECU).

Bombo 2: Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).

Bombo 3: Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER).

Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Barcelona (ECU), DIM (COL), Deportivo Tolima (COL), Sporting Cristal (PER).

El calendario de la Copa Libertadores 2026

Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2025. Foto: AFP.

Tras el sorteo de este jueves, estará todo dado para que comience a disputarse la fase de grupos de la Copa Libertadores, que irá desde el 7 de abril al 28 de mayo, con la presencia de Nacional y Peñarol. En la semana del 6 de junio se realizará el sorteo de los octavos de final que determinará el cuadro para llegar a la gran final en el Estadio Centenario.

Los octavos de final se jugarán del 11 al 20 de agosto, los cuatros irán del 8 al 17 de setiembre, las semifinales se disputarán desde el 14 al 22 de octubre, mientras que la final —que se hará en el mítico escenario del fútbol uruguayo— será el 28 de noviembre.