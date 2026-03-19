La versión de Peñarol sobre el clásico de 1959 que Nacional entiende fue de Primera y lo sumó al historial

La polémica salió a la luz en los últimos días con una publicación de redes sociales en la que se habla de un clásico que Peñarol y Nacional disputaron el 5 de febrero de 1959. Hasta ahí todo normal pero, ¿cuál es la discusión? Del lado Tricolor dicen que el partido corresponde a Primera División y por eso lo sumaron en el historial, mientras que del lado Mirasol, entienden que eso no es así y se basan en una extensa y minuciosa investigación.

Bruno Mazza, integrante de la Comisión de Historia y Patrimonio de Peñarol, habló con Ovación y comenzó relatando: “Historiales clásicos hay muy pocos y en general cuando se hablaba de los historiales era por periodistas con libros escritos o diarios de la época. Y todos tenían diferencias, no había un criterio unificado y demás. La primera vez que Nacional lo hizo fue desde Atilio.uy y en Peñarol lo arrancamos a hacer en Padre y Decano en 2014 para unificar. Se agarró un Excel y se fueron comparando los historiales disponibles para ver cuál era el criterio. Este de 1959, al estar en unos historiales y en otros no, quedó a revisión con uno más de 1906 que no viene al caso”.

“El de 1959 estaba en discusión porque había un reporte de ‘El Bien Público’ (diario de la época) que está digitalizado en la Biblioteca Nacional y encajaba en nuestra versión de que se estaba hablando de un clásico de Segunda, que en ese entonces era lo que hoy es la Tercera División, y por un torneo de juveniles. Pasó el tiempo, conseguimos la Memoria y Balance de ese año de Peñarol y no aparece el partido. El primer equipo de Peñarol estaba jugando un torneo hexagonal en Lima. Y con el primer equipo en Perú, presentó a la segunda, que es la Tercera hoy en día. Entonces el club no se sumó a ese torneo con la Segunda representando a la Primera sino que simplemente lo hizo con su equipo de Segunda y mezcla con el de Tercera”, remarcó Mazza.

El integrante de la Comisión de Historia y Patrimonio del club Mirasol continuó relatando que: “Sabiendo esto, conseguimos la Memoria y Balance de Nacional también y no tiene separados los partidos del primer y segundo equipo, aparece el clásico en el combo. Sin embargo, en la siguiente página, en partidos disputados por los jugadores en Primera (ya sea oficiales o amistosos), no aparecen ni Nelson Calcagno, ni Felipe La Cruz ni Jorge Campanella, quienes fueron titulares en ese clásico de 1959. Entonces, las dos memorias demuestran que ninguno de los dos clubes lo consideró como clásico de Primera en el momento que se daban los hechos”.

“Juntamos cada vez más pruebas y el tema explotó hace unos días porque en Atilio.uy, Nacional inauguró la sección de Formativas y está el torneo ese Oscar Velo. Ellos lo llaman un error de tipeo. Entiendo eso y que no esté en una categoría y deba ir en otra, se les puede pasar. El tema es cómo nombraron el torneo: Campeonato Cuadrangular Juvenil Oscar Velo. Eso lo hizo alguien especializado en juveniles. Y nosotros dijimos, bueno, tenemos la Memoria y Balance de Peñarol y Nacional, la investigación de Peñarol y ahora nos falta la prensa de la época. En ‘Acción’, ‘El Día’, ‘El Diario’, ‘La Mañana’, ‘El País’ y ‘El Bien Público’ se habla de clásico juvenil. El combo es muy notorio”, agregó Bruno Mazza.

Publicación de del diario Acción del 23 de enero de 1959. Foto: Gentileza.

Acerca de la versión de Nacional, que se expresó a través de Federico Viana, presidente de la Comisión de Historia y Estadística del club Tricolor, Mazza explicó: “Dicen falacias porque se basan en un límite de edad que ellos fijaron cuando se trataba de un torneo amistoso. No es algo lineal. No dicen de dónde sacan ese reglamento y vas a la temporada de Tercera de Nacional y hay jugadores de más de 21 años. Hablan de Rampla y Liverpool que integraron a algún jugador mayor, pero al ser un Torneo Amistoso, perfectamente puede haberse permitido que reforzaran con algún futbolista sin correrse del eje de que el cuadrangular fue anunciado como juvenil en todas partes”.

Publicación del diario El Plata del 24 de enero de 1959. Foto: Gentileza.

“Quieren correr del eje lo importante de la discusión, pero no respondieron por qué su web lo llamó Juvenil, por qué la Memoria y Balance de los dos clubes no lo registra como Primera y por qué las siete publicaciones más importantes de la época lo nombran como Juvenil”, redobló Mazza, para luego explicar: “Incluso, en el hipotético caso de que Rampla y Liverpool hubieran presentado su Primera División, eso no convierte a los demás equipos en la Primera de sus instituciones. Hace un par de años jugó la Primera de Banfield contra la Sub 23 de Uruguay. En el historial de Banfield fue un partido de su Primera División y en el historial de la selección uruguaya, no. Ambos clubes han jugado varias veces contra selecciones juveniles de otros países y son partidos de la Primera División de Peñarol y Nacional, y corresponde al historial juvenil de las selecciones rivales. Sin ir muy lejos, hace una semana la Tercera División de Nacional jugó un amistoso contra la Primera del mismísimo Rampla y no es catalogado como partido de la Primera de Nacional. El tema está muy claro. Incluso el clásico estaba fijado para el miércoles 04/02/1959 y se suspendió por lluvia. Estaba la duda de si fijarlo el jueves 5 o el viernes 6. Finalmente se jugó el 5, porque Peñarol desechó el viernes porque el 6 ‘jugará en Lima el primer equipo aurinegro el último partido por el Torneo Hexagonal y la afición uruguaya estará pendiente de su resultado’, tal como indicó oportunamente el diario "El Bien Público".

Publicación de El Plata del 5 de febrero de 1959. Foto: Gentileza.

Bruno Mazza añadió: “Peñarol puso a su Segunda y ningún jugador de esos que jugó ese torneo juvenil, volvió a participar de Primera. Incluso Juan Carlos Toja se fue a Wanderers luego. Y todo el plantel principal de Peñarol estaba el Lima”.

“¿Por qué Peñarol organizaría un torneo para la Primera si no estaba la Primera acá en Montevideo y Nacional teniendo a la Primera en Uruguay puso la Segunda mezclada con la Tercera? No se especifica qué categoría era, pero acá lo importante es que ese torneo no era de Primera”, cerró diciendo el integrante de la Comisión de Historia y Patrimonio de Peñarol.