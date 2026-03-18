Peñarol no quiere hinchas de Cerro en el Campeón del Siglo y formalizó el pedido ante la AUF: los detalles

Peñarol juega a las 19:30 horas del próximo sábado frente a Cerro por la séptima fecha del Torneo Apertura y pretende hacerlo exclusivamente con su público en las tribunas del Estadio Campeón del Siglo, ya que finalmente formalizó mediante una carta dirigida a la Mesa Ejecutiva de la AUF su intención de ejercer el derecho de admisión para con los parciales del club de la Villa.

El pedido está enmarcado en varias situaciones conflictivas que se dieron entre los dos clubes el año pasado. Primero por los incidentes provocados por hinchas de Cerro en el Campeón del Siglo en el Apertura 2025, que obligó a suspender aquel partido y decretar la victoria automática para el aurinegro; y después la polémica por el partido del Clausura, cuando Cerro negoció con Nacional llevar a Peñarol al Tróccoli, adónde además por disposición del Ministerio del Interior los hinchas del Carbonero no pudieron acudir.

En ese sentido, la Consejo Directivo de Peñarol explicó a la Mesa Ejecutiva en su misiva "la decisión institucional de ejercer el derecho de admisión (...), disponiendo en consecuencia la no venta de entradas para la parcialidad visitante para este partido en particular". Según afirman, "con el objetivo de preservar el orden público y la integridad de los asistentes, y garantizar el normal desarrollo del espectáculo".

Al respecto, el presidente de la Mesa Ejecutiva Álvaro Rivero confirmó a Ovación que la carta de Peñarol llegó este martes a última hora y confirmó que está en análisis, pero que "si el reglamento ampara la aplicación del derecho de admisión", no habrán hinchas de Cerro el sábado en el estadio de Peñarol.

"La medida encuentra asimismo justificación en antecedentes recientes de público conocimiento, en los cuales se registraron gravísimos hechos de violencia protagonizados por parciales del Club Atlético Cerro en nuestro escenario deportivo. Tales episodios generaron riesgos concretos para la seguridad y derivaron en importantes daños, configurando un contexto que lamentablemente impone extremar precauciones", sigue la carta.

Y ademas, "se considera el criterio de reciprocidad como elemento determinante", aseguran sobre el último cruce entre manyas y villeros: "En el último encuentro disputado entre ambas instituciones por el Torneo Clausura 2025, y a instancias del Ministerio del Interior, se dispuso la prohibición de concurrencia de la parcialidad de Peñarol al Estadio Luis Tróccoli. Asimismo, la información actualmente disponible permite prever que medidas de similar naturaleza se reiterarán en próximos encuentros en los que el Club Atlético Cerro actúe en condición de local contra Peñarol".

Asimismo, al final de la carta se destaca que si bien "el Club Atlético Peñarol ha sostenido históricamente una política favorable a la concurrencia de parcialidades visitantes", ante los antecedentes antes mencionados y "la falta de condiciones de reciprocidad en este caso particular" generan que se adopte dicha medida.

Y como ejemplo de la aplicación de derecho de admisión pone los clásicos en la cancha de Nacional: "Cabe mencionar también que ya existen antecedentes de aplicación del citado derecho de admisión, por el cual los parciales de nuestra Institución se han visto impedidos en reiteradas oportunidades de concurrir al estadio Gran Parque Central en condición de visitante, aún contando con el aval del Ministerio del Interior para su ingreso".