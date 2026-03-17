Nahuel Herrera viajó a España a operarse del hombro: "Es la tercera vez que sufro una luxación"

Nahuel Herrera, zaguero de Peñarol, viajó este martes rumbo a España, donde será intervenido quirúrgicamente en el hombro derecho luego de sufrir una lesión que lo marginará de las canchas entre tres y cinco meses.

El futbolista de 21 años nacido en Rosario, Colonia, emprendió el viaje junto a su representante, Edgardo Lasalvia, y Marcelo Solomita, consejero del aurinegro. Estos dos últimos se pagarán todos sus gastos, mientras que los del defensor corren por cuenta de la institución Mirasol según informó el club.

“Es una luxación de hombro, ya es la tercera vez que me pasa, y cuando pasa reiteradas veces lo mejor es hacer una cirugía para que ya no te pase más, porque sino en cualquier momento se te puede volver a salir. Con la operación te sacas ese problema de arriba", dijo el joven defensa antes de tomar su vuelo rumbo al Viejo Continente.

"No fue difícil porque todos estábamos de acuerdo en ese punto, se decidió rápido", explicó sobre el viaje a España.

Consultado sobre si la infiltración para la segunda final contra Nacional lo pudo haber perjudicado, señaló: "Imaginate que ya pasó una semana y todavía sigo con el brazo inmovilizado. Aquella vez me saqué el hombro y tuve que jugar, pero era lo que quería yo, lo que queríamos todos en ese momento. Pero me pude recuperar bien. Esa fue la segunda vez que me luxé, ya me había luxado en juveniles".

"Me opero el jueves y vuelvo acá el fin de semana. Estoy en manos de los mejores médicos, en eso Peñarol se portó muy bien, estoy muy agradecido por eso", indicó.

Sobre su posible transferencia a mitad de año y compromiso con Peñarol, dijo: "Uno siempre quiere vestir y defender la camiseta de Peñarol, eso no hay dudas. Quiero recuperarme al 100% para ayudar al equipo".

Al final, sobre la colaboración de Federico Valverde para la logística de su operación, comentó: "No tuve la oportunidad de agradecerle ni hablar con él. La verdad que sin palabras, un jugador que está allá arriba, que venía de hacer una tremenda fase de Champions, que se preocupe y ayude al club y a mí personalmente, porque es una ayuda para mi carrera. La verdad que sin palabras, habla de la clase de persona que es”.