Cuánto falta para la vuelta de Abel Hernández: su rutina en Los Aromos y qué dicen de Peñarol

Hoy se cumplen exactamente dos meses del primer amistoso de pretemporada que jugó Peñarol contra River Plate argentino en el Campus de Maldonado. Es decir, dos meses desde que Abel Hernández se jodió la rodilla cuando fue a disputar aquella pelota dividida con el arquero millonario Santiago Beltrán, y debió dejar la cancha cuando iban apenas 6’ de fútbol en el año.

Y cuando falta probablemente menos de un mes para el inicio de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores (que se sortea el jueves en Asunción), en filas aurinegras hay optimismo por que la Joya pueda estar a la orden de Diego Aguirre para ese partido. Más allá de lo que evalúe el entrenador sobre si arriesgarlo o estirar un poco más su recuperación por precaución.

El delantero de 35 años viajó el 29 de enero a España para someterse a un tratamiento de “medicina regenerativa” en el Instituto Cugat de Barcelona, con el objetivo optimizar la recuperación y los plazos para volver a las canchas. La Joya regresó al país el 16 de febrero y aquel día explicó que había sufrido “una lesión un poquito más complicada de lo que se creía”. Dijo que se trató de un esguince de rodilla “grado dos, casi tres, con una pequeña lesión en el ligamento interno”, pero confiaba en una rápida recuperación luego del tratamiento en Catalunya y una segunda parte de fortalecimiento del cuádriceps, tal como le habían indicado.

En ese sentido, una fuente de Peñarol señaló a Ovación que desde su vuelta, Abel entrena todos los días con el equipo, pero por supuesto todavía de manera diferenciada. “Realiza trabajos especiales con el profe, mucha bicicleta, mucho gimnasio y trabajos para fortalecer la zona de la rodilla”, donde debe recuperar algo de masa muscular.

En la misma línea, otra fuente aurinegra indicó que en la interna pretenden que vuelva a integrarse a los entrenamientos a la par del resto del plantel la semana que viene.

“Los plazos que manejamos, junto con el propio Abel, es de entre dosy tres semanas. La idea es que sí llegue al debut de la Copa, pero eso va a depender de cómo lo vé Diego y su cuerpo técnico en las prácticas y cuándo y cómo decida mandarlo a la cancha, que seguramente sea de a poco”, detallaron. Cada vez falta menos para la vuelta del goleador, que sin dudas ilusiona a todos los Manyas.