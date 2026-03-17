Peñarol analiza aplicar derecho de admisión para que hinchas de Cerro no vayan al Campeón del Siglo

Peñarol tiene la intención de aplicar el derecho de admisión a los hinchas de Cerro en el Estadio Campeón del Siglo, donde se enfrentan este sábado desde las 19:30 horas (DSports, Disney+ y Antel TV) por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Lo que motiva tal postura es los diferentes incidentes que se produjeron en las tribunas cuando se enfrentaron albicelestes y carboneros en los últimos años. Por ejemplo, el partido en el CDS por el Apertura 2025 que se suspendió por descontrol entre lso hinchas visitantes, ubicados en la Tribuna Guelfi. Y también el antecedente del Clausura 2025, cuando el público de Peñarol fue impedido de ir al Tróccoli cuando enfrentó al club villero.

"Es altamente probable que Peñarol se reserve el derecho de admisión respecto a la venta de entradas para el público visitante, en este caso de Cerro", dijo al respecto el delegado aurinegro Julio Trostchansky en diálogo con El Espectador Deportes.

Julio Trostchansky, uno de los delegados de Peñarol, quienes acudirán a la reunión con el Colegio de Árbitros. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

"Hay una serie de situaciones, antecedentes que se han dado en los últimos partidos en los cuales ha concurrido la hinchada de Cerro y que ha generado problemas, y al momento actual Peñarol quiere evitar y tener la seguridad para su gente, o que se genere algún perjuicio para nuestro cuadro o nuestro estadio", profundizó.

Aunque sostuvo que es una decisión prácticamente tomada, explicó que antes de formalizarla tienen que hablar con la otra parte (Cerro) y con las autoridades del Ministerio del Interior, en una reunión de la Comisión de Seguridad de la AUF pactada para este martes.

Jaureguiverry: "Vamos a pelear por el derecho del socio"

"Ya lo tenía desde el año pasado, cuando se hizo la recorrida por el Tróccoli, ahí me di cuenta de más o menos cómo podía seguir en los próximos años", dijo Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro, al respecto de la postura de Peñarol para la próxima fecha del Apertura.

"En primer lugar vamos a pelear por el derecho del socio de ir a la cancha que sea", afirmó el titular cerrense, en desacuerdo con la postura.

Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro. Foto: Ignacio Sánchez.

Sobre el partido del año pasado en el Tróccoli, envuelto en la polémica desde semanas atrás por las declaraciones de Flavio Perchman, vice tricolor, sobre un acuerdo para que Cerro llevara a Peñarol a su cancha, Jaureguiverry retrucó: "Cuando se fijó el Tróccoli, no fue Cerro el que impidió que viniera la hincada de Peñarol, al contrario, cuantos más vengan mejor es".

"Por los años que uno lleva en la vuelta, ya va sabiendo cómo pueden surgir las cosas. Lo único que agradecí en ese momento fue que no nos censuraran el Tróccoli", cerró.