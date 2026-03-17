El regreso de De Armas: se lesionó su asistente, mostró seis rojas y final caliente entre City Torque y Liverpool

A falta de 15 minutos para el comienzo del encuentro, Federico Piccardo que estaba designado como AVAR 1 para ayudar a Antonio García, se metió a la cancha y se fue corriendo hacia el vestuario de los árbitros. El público presente en el Parque Viera notó que algo había sucedido en la previa al partido entre Liverpool y el Montevideo City Torque por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Cuando los equipos estaban ya formados para ingresar al campo de juego, faltaba una pieza fundamental, los árbitros. Finalmente ingresó Mathías De Armas con un cambio de último momento en su cuaterna, se había lesionado en el calentamiento, el segundo asistente Franco Mieres y en su lugar ingresó Piccardo.

Parecía que De Armas iba tener una noche tranquila donde seria espectador principal de un partido de fútbol, que más allá del 0 a 0, fue muy entretenido y por momentos desplegó un ritmo e intensidad inusual en el fútbol uruguayo.

Esta tranquilidad para el árbitro principal iba a durar 38 minutos. Nicolas Garayalde de Liverpool en una infracción muy fuerte recibió la primera de las seis tarjetas rojas de la noche. De Armas en tiempo real consideró que era para amarilla pero Antonio García lo llamó al VAR para que finalmente cambiara su decisión.

Sobre el final del partido, los protagonistas se encargaron de recordarle a Mathias De Armas donde había regresado. A los 85 de juego, el entrenador de Torque, Marcelo Mendez, molesto porque a su equipo no le salían las cosas, reventó una pelota que se iba afuera como cuando era futbolista y vio la tarjeta roja. Minutos antes había sido expulsado un integrante de su cuerpo técnico por protestas.

Liverpool y Montevideo City Torque en el Parque Viera. Foto: Ignacio Sánchez.

El cuarto árbitro, Daniel Rodríguez, levantó el cartel adicionando 5 minutos más y todo parecía indicar que el regreso de Mathias a impartir justicia terminaba con tranquilidad pero faltaba mucho más.

DURÍSIMO PLANCHAZO Y ROJA EN LIVERPOOL



El Negriazul terminó el partido con 10 por la expulsión de Garayalde producto de esta terrible entrada a Obregón. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Pablo Siles frenó un contragolpe de Liverpool con una barrida directo a cortar a Ramiro De Gregorio y vio la roja directa. Por si todo esto fuera poco, faltaban más tarjetas rojas por exhibir. En el último minuto de adición, Facundo Silvera de Torque, recibió un pelotazo por parte del juvenil negriazul Gonzalo De Mello y terminó de desencadenar un encuentro que fue subiendo la temperatura con el pasar de los minutos.

¡¡INSÓLITA EXPULSIÓN DE MARCELO MÉNDEZ!!



El entrenador de City Torque REVENTÓ la pelota ni bien salió del terreno de juego y vio la roja.



Antes de retirarse, pidió disculpas. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Diogo Guzmán, que había ingresado a los 72 minutos, fue directo a buscar a De Mello y le propinó un golpe que derivó en tarjeta roja. De Armas con la ayuda de sus compañeros a nivel de cancha termino expulsando también a Matias Mir que estaba en el banco de suplentes de Liverpool y fue protagonista del tumulto.

Finalmente, De Armas concluyó el partido que decretó su regreso a las canchas y por si faltaba algo, se retiró del campo de juego con el reclamo de jugadores e hinchas negriazules exigiendo más minutos de adición.