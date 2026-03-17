Manchester City vs. Real Madrid por Champions: hora y dónde ver a Federico Valverde ir por una marca inédita

Comienzan a definirse los octavos de final de la Champions League y el Real Madrid de Federico Valverde querrá sellar su pasaje a los cuartos de final cuando este martes visite a Manchester City, desde la hora 17:00, en el Etihad Stadium (ESPN y Disney+).

El Merengue llega a Inglaterra con una importante diferencia, porque en la ida derrotó al equipo británico por 3-0 tras un triplete de Valverde. Fue el primero en su carrera como futbolista profesional y se dio en un momento espectacular del exjugador de Peñarol.

Además de la clasificación a los cuartos de final de la Orejona, Valverde irá por una marca inédita en su carrera: alcanzar su cuarto partido consecutivo marcando goles.

Federico Valverde celebra su gol ante Elche. Foto: EFE.

El futbolista de 27 años anotó en los últimos tres partidos del Merengue: le dio la victoria en la hora a Real Madrid sobre Celta de Vigo por 2-1, convirtió los tres tantos en el triunfo contra Manchester City y anotó en la goleada 4-1 frente a Elche del pasado domingo.

En la vuelta ante el elenco de Pep Guardiola Valverde querrá llegar por primera vez en su carrera a su cuarto partido en fila anotando. A su vez, el Pajarito acumula 40 partidos en la temporada con Real Madrid donde anotó siete goles y dio 12 asistencias.

Los demás partidos de este martes

La actividad por la vuelta de los octavos de final de la Champions League de este martes inicia a la hora 14:45 cuando el Sporting Lisboa del uruguayo Maximiliano Araújo reciba al Bodo/Glimt en el Estadio Jose Alvalade (ESPN y Disney+). En la ida el conjunto noruego se quedó con el triunfo por un contundente 3-0.

Además del choque del Manchester City ante el Real Madrid, habrán dos partidos más desde la hora 17:00. Uno será Arsenal frente a Bayer Leverkusen que en la ida igualaron 1-1. Es por esto que los Gunners, líderes de la Premier League, intentarán adjudicarse la clasificación en su casa ante el equipo alemán.

El otro partido será Chelsea ante París Saint Germain (PSG). En la ida el elenco que dirige técnicamente el español Luis Enrique doblegó 5-2 a los británicos en el Parque de los príncipes y ahora va a Londres con el afán de seguir con vida en su lucha de volver a repetir el título obtenido en la pasada temporada. En tanto que los Blues sueñan con hacerse en fuerte en Stamford Bridge y dar el gran golpe para acceder a los cuartos de final de la Champions League.