Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada metió un puntazo ante Macabi, que aprovechó también Malvín ganado

La Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol abre su tercera fecha con dos partidos directos. A las 20:15 horas, Aguada visita a Hebraica Macabi, en un duelo clave pensando en el segundo lugar. Arbitran Alejandro Sánchez Varela, Diego Ortiz y Martín Fernández. En el juego de fondo, Malvín busca ponerse a tiro del Macabeo, recibiendo a Defensor Sporting, que se encuentra en el fondo de la presente fase y precisa empezar a engrosar su puntaje. El arbitraje está a cargo de Andrés Bartel, Nicolas Revetria y Álvaro Labiuza.

Ambos partidos son emitidos por Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

Además, el encuentro entre Malvín y Defensor Sporting va a través de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo, y por Antel TV gratis, para los usuarios conectados a redes de Internet de la empresa de telecomunicaciones uruguaya.

Hebraica Macabi 77-97 Aguada en vivo:

Gastón Semiglia lideró al Hebreo en un arranque súper goleado, haciendo daño desde su uno contra uno, y sumando un gran 3/4 en triples. Aguada cambió la intensidad tras la salida de Santiago Vidal, y Donald Sims empezó a dañar desde el pick and roll con Luis Santos. El rojiverde, con el ingreso de Juan Santiso empezó a cosechar puntos de contraataque, igualando rápido el juego. Pero en la hora, Federico Haller anotó para poner a Macabi al frente 26-24, al primer descanso.

Si bien el rojiverde llegó a darlo vuelta, Arnold Louis empezó a ser más vertical para sumar. El juego cayó en la medida que el Aguatero dejó de correr y sostuvo su rendimiento defensivo, con ayudas ante los rompimientos, al permitir tiros de tres puntos de los perimetrales. Earl Clark se encendió para estirar retomar el liderazgo, y con ocho de ventaja. Hebraica salió bien del tiempo muerto, para recortar rápido con corridas, y cerrar a cinco (46-41) el primer tiempo.

El local lo logró traer rápido, con Jalen Canty liderando en el poste bajo. Aguada sostuvo la ventaja con un mayor goleo al del segundo cuarto, donde destacó la mano de Joaquín Rodríguez. Pero Louis sumó el suyo cerca del final, para poner a cuatro al Macabeo (66-62), con 10 por jugar.

Clark sacó a relucir su arsenal ofensivo, y junto al peso de Santos en el bajo, evitaron la arremetida de su rival, que había llegado incluso a empatar. El dominicano fue clave atrás en cuanto a la defensa de su aro y adelante, Sims terminó de resolverlo desde su impronta.

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Malvín 67-67 Defensor Sporting en vivo:

Si bien el juego inició goleado y punto a punto, con aciertos a distancia, ambos equipos no lograron sostener en el correr del primer cuarto, donde el ritmo bajó y los porcentajes bajaron. En el cinco contra cinco, Dragan Zeković sacó ventajas desde el posteo, dándole dos posesiones de renta al Playero. 22-18 lideró el local, al primer descanso.

Malvín supo estirar cuando sus extranjeros perimetrales se arrancaron a encender desde sus uno contra uno. Nicolás Martínez agregó su cuota, con un triple importante para abrir 12. Defensor Sporting logró recortar con Elijah Weaver y Facundo Terra pesando en la generación, pero el de la Avenida Legrand logró entrar al entretiempo ganando por nueve (46-37).

Victor Rudd empezó a asumir junto a Weaver para descontar a cuatro. Si bien Joshua Webster estiró la ventaja, Mateo Mac Mullen, de buen rendimiento defensivo, puso sus puntos en cancha abierta, poniendo a dos al Fusionado. Mauro Zubiaurre coronó la reacción con puntos para dar vuelta el encuentro. Si bien Carlton Guyton contestó con triple, en la hora Theo Metzger dejó todo empatado, con 10 por jugar.

Octavio Medina jugó un rol importante para darlo vuelta, a lo que se sumó luego una ráfaga de cinco puntos, tras un triple de Manuel Romery y un pérdida en el saque, con la que el Playero abrió seis. Weaver fue quien mantuvo en partido al equipo de Gonzalo Brea, que incluso pudo llegar a igualar, pero Facundo Terra dejó el libre del empate. El corte fue sobre Webster, que erró los dos, pero Zeković se hizo con el rebote ofensivo para encaminar el partido. Guyton anotó el primer y en el segundo no hizo aro, dándole el saque a su rival, con siete segundos por jugar. Weaver tuvo su chance de igualarlo en bandeja, pero en el intento de deshacerse de su marcador, terminó perdiendo la pelota, consumándose el triunfo Playero.

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