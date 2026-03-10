LUB: Goes y Unión Atlética ganaron duelos claves por el descenso; Biguá estira ventaja en la cima

Goes y Unión Atlética dieron pasos grandes en la lucha por abrochar su permanencia en la Liga Uruguaya de Básquetbol, al ambos derrotar a los equipos que se encuentran en zona roja y de esta manera estirar sobre Welcome, la ventaja a tres “triunfos”, con nueve fechas por jugar en el Reclasificatorio.

El Misionero se impuso en un partido cambiante, donde el de Plaza de las Misiones llegó a sacar de arranque 24 puntos de ventaja, haciendo daño en el bajo y agregando un intratable Troy Cracknell desde la generación. Sin embargo, se encontró con un Rob Perry que lideró al del Puente a la reacción, para ilusionarse al entretiempo, con competir en el partido. Goes, que resistió en base a un Justin Strings que creció en el juego, y a triples de Manuel Oyenard y Xavier Cousté, sufrió un pasaje tremendo de Tevin Glass, que junto a Alphonso Willis, se pusieron la capa, para ser los héroes de un Cordón que llegó a pasar en el encuentro.

Pero Strings, a su juego en el bajo le sumó tiros a distancia, y Emiliano Bonet apareció al rescate en el final, para desde su uno contra uno terminar abrochando el partido. En ese pasaje, Cordón sufrió la salida de Glass por quinta, debido a una falta técnica, en una acción polémica donde el extranjero había reclamado una falta previa. Esto terminó de tirar por la borda el esfuerzo del equipo de Fernando Cabrera, que ahora ve como la zona de salvación se le alejó a cinco éxitos.

En la calle Velsen, el triunfo de Unión Atlética no tuvo objeción. El azulgrana, que venía de recibir un golpazo en Tribunales, que lo llevó a pasar de pelear por los playoffs, a tener que dar la batalla para quedarse en primera, por una sanción de cinco puntos, no pareció verse afectado en cancha, al aplastar a Welcome, en un partido en el que supo tener hasta 25 tantos de ventaja.

La UA superó a su rival en todos los aspectos de juego, le hizo mucho daño adentro, corrió la cancha, se encontró con una gran versión de Mateo Giano, y tuvo como argumento más poderoso, su porcentaje de triples. El local terminó con un 15/28 de afuera, en un partido donde por varios tramos, tuvo ese número por encima de un bestial 60%.

Welcome, que hizo el esfuerzo de traerlo, liderado por sus extranjeros, supo reducir el déficit de 25 a 10, al cierre del tercer cuarto, pero triples de Christian Alaekwe y otro pasaje brillante de Giano, permitieron al equipo de Gonzalo Fernández sumar, para alejarse del fondo, y volver a ilusionarse con playoffs.

Esto se debe a la caída de Urunday Universitario, que perdió un partidazo ante Biguá. El juego en la Avenida Joaquín Suárez tuvo de todo, desde un arranque dominante del Pato, con un Jhery Matos intratable, y un gran aporte de su banco de suplentes. Con diversas reacciones del verde, que primero liderado por Travis Daniels, y luego con grandes ingresos desde el banco, donde destacaron Agustín Möller y Bruno Curadossi, se animó a reducir el déficit de más de 10 puntos de desventaja, e incluso supo tener el mando del score, en el tramo final.

Matos fue el más regular para sostener la triunfo, mientras que Matías Espinosa, que había tenido un gran ingreso defensivo, terminó cerrando el encuentro con libres, y un triple tras descarga, que fue la daga. El Pato estiró de esta manera su ventaja en la cima, a cuatro triunfos.

Goes 94-87 Cordón en vivo:

El partido inició goleado, donde el Misionero consiguió ventajas en el poste bajo. Troy Cracknell asumió, anotó y repartió para un equipo que abrió nueve de ventaja. Goes llegó a tomar hasta 14 con triple de Alejandro Acosta, pero Emiliano González permitió a la visita cerrar a 11 el primer cuarto (29-18).

Rob Perry lideró la reacción albiceleste, que rápido lo dio vuelta. Xavier Cousté contestó con un triple en un momento pesado. Justin Strings desató su arsenal ofensivo para darle aire al de la Plaza, y Cousté coronó el cuarto con bombazo, abriendo siete al entretiempo (52-45).

Goes resistió la reacción tras un minuto de Marcelo Signorelli, que su equipo contestó con un 8-0, gracias a aciertos de afuera. Strings puso la renta por encima de los 10, pero con tiros del medio rango, el albiceleste cerró a ocho, el tercero (68-60).

Cordón, desde el uno contra uno de sus extranjeros, llegó a ponerse a tres. Si bien los bueos pasajes de Tevin Glass y Alphonso Willis permitieron al del Puente ilusionarse, Cracknell lideró con tiros pesados para abrir cinco. En el momento caliente, una técnica a Glass, que derivó en su quinta falta hipotecó las chances del albiceleste, que rápido recibió un doble y falta de Akia Pruitt. Emiliano Bonet fue el encargado de cerrar un punto pesado desde su uno contra uno.

Unión Atlética 104-91 Welcome en vivo:

La UA comenzó certero de afuera y dañando en el bajo, poniendo un 10-0 muy temprano. Si bien la "W" levantó adelante, puntos adentro de Juan Ignacio Ducasse, y triple de Mateo Giano y Guillermo Souza bancaron la reacción. Álex López coronó el primer cuarto con uno más, para abrir 15 (31-16), al primer descanso.

Souza calentó la mano y Quatarrius Wilson pesó adentro para poner la renta por encima de los 20. Si bien la "W" hizo fuerza por la reacción, se encontró con un rival infernal de afuera. Un 10/17 en triples le permitió al azulgrana entrar al entretiempo con el partido encaminado, con un score de 61-40.

Unión Atlética no dio tregua en cuanto a los porcentajes, para poner la diferencia en 25 unidades. Terrance Ferguson desde su capacidad atlética encaminó la reacción, sumándose Felipe García con un triple, y la impronta de Rashad Hassan, acortando a 13. Un triple de Ferguson supo poner a la visita a 10, pero un triple de Christian Alaekwe le permitió a la UA entrar al último cuarto ganando 82-69.

La tripleta extranjera de Unión Atlética cargó con el goleo, para bancar la reacción. Giano se sumó a la producción para quebrar el partido desde la generación, recuperando 20 que fueron irremontables para la "W".

Urunday Universitario 79-84 Biguá en vivo:

Jhery Matos rompió la paridad inicial cuando tomó la manija de su equipo. Del banco, Biguá agregó buenos ingresos, los de Thiago Rodríguez, Brian García y Sebastián Ottonello, que sumaron puntos para abrir 10 al primer descanso (29-19).

Travis Daniels abrió su abanico ofensivo, para recortar diferencias. El Pato, con mayor verticalidad y un buen ingreso de Matías Espinosa en los dos costados, soportó la reacción. 43-34 lideró la visita al entretiempo.

Triples de Matías Benítez y Agustín Möller le permitieron reaccionar al verde, que con el segundo siendo líder, y ante un rival cargado de faltas que lo llevó a tirar muchos libres, pasó. Pero el local se estancó en ofensiva, cinco minutos sin convertir, y Biguá, repartiendo el goleo, y agregando además un triple de Matos sobre la chicharra, logró abrir 10 (59-49), entrando al último cuarto.

Urunday castigó con un triples para ilusionarse con la reacción, con Santiago Massa como la mano caliente. Eric Demers asumió y con puntos de segunda oportunidad, para darlo vuelta. Un Matos infernal, contestó con un triple de la nada, sobre los 24. Randy Rickards contestó para poner paridad, y luego agregó, un triple de la esquina y una hundida para darlo vuelta. Espinosa puso dos libres y luego un triple tras descarga, para tomar el mando, con 30 segundos por jugar. El Pato defendió notable y llevó a su rival a perder la pelota por 24, y Deshone Hicks con dos libres adentro, lo cerró.

La previa

El Misionero viene de caer ante Hebraica Macabi previo al parate, y no pudo jugar su partido ante Urunday Universitario, que fue suspendido antes de iniciar por amenazas ante el personal de seguridad. Tendrá el retorno de Xavier Cousté en lugar de Guillermo Curbelo. En frente tendrá a un rival sin novedades, pero que viene de cortar una racha negativa, al vencer al azulgrana, con un buen debut de sus extranjeros, Tevin Glass y Alphonso Willis. El arbitraje está a cargo de Andrés Bartel, Diego Ortíz y Enrique Ferreira.

Unión Atlética viene de sufrir una quita de cinco puntos por los incidentes ante Malvín y acumula dos caídas en fila, incluyendo una sorpresiva ante Cordón, la última fecha. Recibirá a Welcome que cayó ante Biguá en su última presentación. Imparten justicia Gonzalo Salgueiro, Gastón Rodríguez y Álvaro Labiuza.

El Estudioso cayó ante Peñarol previo al parate y viene de suspenderse su partido frente a Goes. Por su parte, Biguá viene de ganarle con claridad a Welcome, donde tuvo el debut de Alan Herndon —de poca participación— y de Franco Cocchi en la dirección técnica. Arbitran Vivian García, Nicolás Revetria y Andrés Bustelo.