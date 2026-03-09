Aguada superó en un duelo clave a Peñarol por la Liguilla; Hebraica no afloja y pelea por el segundo puesto

Aguada consiguió una impostergable victoria ante Peñarol por 86-80 por la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). Esto le permite al elenco que comanda el argentino Diego Vadell soñar con el segundo puesto, algo por lo que también pelea Hebraica Macabi tras vencer 90-87 a Defensor Sporting en el choque de primera hora.

¿Por qué es tan importante el primer y segundo puesto de la Liguilla? Porque les asegurará a los equipos definir como locales los cuartos y las semifinales. En esas dos instancias por los playoffs de la LUB se jugarán en las canchas de los equipos, siendo las finales los únicos partidos que se llevarán a cabo en el Antel Arena.

Defensor Sporting 87-90 Hebraica Macabi

Salvador Zanotta con la pelota ante la marca de Mateo Bianchi. Foto: Ignacio Sánchez.

Hebracia Macabi sufrió en el final, pero superó a Defensor Sporting 90-87 en el gimnasio de Welcome. El conjunto macabeo sumó un punto muy importante en su afán de quedarse con el segundo puesto de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB).

En el gimnasio de Welcome, el conjunto macabeo pisó fuerte en el primer cuatro que le permitió sacar una renta de 17 puntos (33-16). Esto llevó a que, tal vez, bajara el pie del acelerador y la presión estuviera del lado del equipo violeta.

A lo largo de los dos primeros cuartos se destacó el extranjero Myke Henry en el conjunto que conduce técnicamente Leonardo Zylberstein, mientras que en el equipo que ofició de local se lució Victor Rudd.

La mejor versión del conjunto que encabeza Gonzalo Brea se vio en el último cuarto, que se lo quedó por ventaja de sietes puntos (22-15), pero esto no le vastó para poder dar vuelta el marcador.

El máximo anotador de la noche fue el extranjero de Defensor Sporting, Elijah Weaver, al marcar 25 puntos, mientras que en Hebraica Macabi se destacó Henry al convertir 23 unidades.

Estadísticas

Aguada 86-80 Peñarol

Santiago Vescovi en el partido entre Aguada y Peñarol por la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Foto: @BasketCAPuy.

En la Avenida San Martín se jugaron dos primeros cuartos muy parejos donde pesó la jerarquía que posee el equipo que encebzeza técnicamente el argentino Diego Vadell, quien tuvo su estreno oficial en el banco de los suplentes de Aguada.

Una de las grandes figuras del conjunto aguatero en el primer tiempo fue Earl Clark, quien anotó 15 puntos. Sin embargo, pesó y mucho Federico Pereira desde el tiro exterior, ya que cerca del final del segundo cuarto convirtió un triple que sirvió para que el aguatero sacara una ventaja de nueve unidades (48-39). Al final, Aguada se fue al descanso largo con una renta de 13 puntos (52-39).

Tras una ráfaga en el inicio del tercer cuarto Peñarol logró igualar el tanteador. Sin embargo, Aguada se despertó y volvió a ponerse arriba gracias a los primeros triples de Donald Sims en la noche.

Al final el tercer cuarto se lo quedó el conjunto local (66-64). Pero, nuevamente, en el arranque del último cuarto el equipo que dirige Leandro García Morales volvió a ponerse arriba en el tanteador gracias a Nicola Pomoli.

En el último cuarto pesó la jerarquía de Donald Sims, ya que inclinó la balanza a favor del equipo locatario. El extranjero fue el máximo goleador del juego al marcar 22 puntos, mientras que en Peñarol se lució Santiago Vescovi con 16 unidades.

Estadísticas