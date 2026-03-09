La reacción de Sergio Rochet ante la provocación de un jugador de Gremio en la final del Gauchao

Gremio se consagró campeón del Campeonato Gaúcho tras vencer al Internacional de Paulo Pezzolano en la final clásica y alcanzar su octavo título en los últimos nueve años en el torneo estadual. El equipo tricolor selló la serie con un global de 4-1: había ganado 3-0 en la ida y este domingo empató 1-1 en el estadio José Pinheiro Borda, conocido popularmente como el Beira-Rio, casa del Inter.

Gustavo Martins abrió el marcador para Gremio, mientras que Alan Patrick empató cerca del final para el equipo local, donde fue titular el arquero de la selección uruguaya Sergio Rochet e ingresó sobre el final del partido el volante Alan Rodríguez.

El guardameta celeste fue protagonista de un incidente particular en el arranque del partido. Cuando apenas iban cinco minutos, el delantero de Gremio Carlos Vinícius simuló tomar agua de una caramañola y le arrojó agua a dos jugadores del Inter de Porto Alegre que estaban detrás suyo en el banco.

Rochet fue el único futbolista del Inter que advirtió la provocación y reaccionó de inmediato, yendo a buscar al atacante rival. En ese momento intervino el defensor Viery, que salió en defensa de Vinícius, quien se dio vuelta intentando desentenderse de la situación.

El arquero uruguayo continuó el cruce con Viery durante algunos segundos hasta que jugadores de ambos equipos intervinieron para separarlos, en un clásico que terminó con tensión pero que confirmó el dominio reciente de Gremio en el fútbol de Rio Grande do Sul.