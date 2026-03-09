Se enloqueció el arquero: final clásica del estadual entre Cruzeiro y Atlético Mineiro termina en batalla campal

El clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó con escándalo, por la final del estadual de Minas Geráis. Tras el triunfo 1-0 de Cruzeiro en el Mineirão, que le terminó dando el título del Campeonato Mineiro, jugadores de ambos equipos protagonizaron una pelea generalizada en el campo de juego, cuando solo restaban 30 segundos para que terminara el partido.

La tensión explotó en los descuentos, cuando Everson (arquero de Atlético Mineiro) reaccionó contra Christian (atacante del Cruzeiro) y rápidamente intercedieron jugadores de los dos planteles con empujones y golpes de puño, lo que desató una trifulca que involucró a varios jugadores y también miembros de los dos cuerpos técnicos. Personal de seguridad tuvo que ingresar al campo para separar a los protagonistas.

La situación se dio así: Cruzeiro ganaba desde el minuto 60 de juego y tuvo una chance clara en el último minuto que no pudo concretar. El arquero Everson atajó un remate débil, pero dio un rebote corto y la pelota quedó dividida, que fue a disputar con el delantero Christian. Llegó primero el arquero, pero chocaron y el guardameta se molestó, y reaccionó saltándole encima e increpándolo desde arriba. El árbitro intentó interceder, pero cuando llegaron los otros jugadores no hubo nada que hacer.

Entre tantos golpes, quedó en evidencia el del brasileño Hulk, a quien enfocaron las cámaras cuando le propinó un golpe de puño al jugador Lucas Romero.

Soco do Hulk na cabeça do Romero. pic.twitter.com/HHCYWiQYJG — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) March 9, 2026

En lo deportivo, Cruzeiro se quedó con el clásico y con el campeonato gracias a un gol de Kaio Jorge en el segundo tiempo, resultado que cortó la hegemonía que sostenía Atlético Mineiro desde 2020, dueño de seis títulos estaduales consecutivos. Antes, Cruzeiro había ganado los de 2019 y 2018. Atlético Mineiro ganó en 50 ocasiones el estadual de Minas Geráis, mientras que Cruzeiro lo sigue con 38 títulos.

No obstante, la consagración terminó opacada por las escenas de violencia, que ahora podrían derivar en sanciones disciplinarias una vez que se analicen las imágenes y el informe arbitral.