Copa de Selecciones OFI: Durazno se consagró campeón del Sur y Río Negro del Litoral; así sigue la competencia

La Copa de Selecciones de la Organización de Fútbol del Interior (OFI) siguió su curso este sábado con la disputa de dos compromisos. En el marco de la final de vuelta de la Confederación Litoral, Río Negro Capital se impuso 3-1 frente a Soriano Interior para terminar levantando el trofeo.

Por su parte, Durazno Capital le ganó 1-0 a Colonia Capital por la final de vuelta de la Confederación del Sur. La figura fue Alexander García, que ingresó al área por el sector izquierdo y definió cruzado ante la salida del arquero para irse directo a celebrar visiblemente emocionado.

Después de tres finales perdidas, Durazno pudo celebrar gracias a su tanto.

La Copa Nacional de Selecciones seguirá su curso y así quedaron definidos los cruces de cuartos de final. Durazno Capital será rival de Soriano Interior, mientras que Colonia Capital deberá medirse ante el ganador de la Confederación Este.

Del otro lado del cuadro, Río Negro Capital se enfrentará ante el segundo de la Confederación Litoral Norte, mientras que otro de los cruces tendrá cara a cara al primero de la Confederación Litoral Norte contra el segundo de la Confederación Este.

