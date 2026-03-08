Batalla campal en Escocia tras el final del clásico entre Rangers y Celtic: arrojaron objetos y pirotecnia

Hinchas del Celtic y del Rangers protagonizaron una batalla campal en plena cancha del Ibrox Park tras el final del partido correspondiente a la Copa de Escocia, que se disputó este domingo y terminó con la eliminación en los penales del equipo local.

Los disturbios comenzaron cuando decenas de fanáticos del Celtic invadieron el césped para celebrar su victoria en los cuartos de final (4-2 en penales tras el 0-0 al término del tiempo reglamentario).

Eso provocó una incursión de cientos de hinchas del Rangers, que intentaron atacar a sus rivales del Old Firm con el lanzamiento de objetos y material pirotécnico antes de que la policía y los encargados de seguridad consiguieran formar un cordón a lo ancho del campo.

Los hinchas siguieron intercambiando insultos a ambos lados de la barrera antes de que se restableciera el orden.

Estos incidentes se produjeron en el primer Old Firm en casi una década con un gran cupo de entradas para la hinchada visitante, quienes tuvieron vetado su acceso a Ibrox Park en 2023 tras una serie de incidentes entre ambas hinchadas.

"It is an ugly, ugly end to what has been a superb game of football"



Chaos breaks out on the pitch at Ibrox as both sets of fans end up on the pitch following Celtic's penalty shootout win over Rangers pic.twitter.com/m8cmSHEkGM — Premier Sports (@PremSportsTV) March 8, 2026

De hecho, este duelo copero era una prueba piloto para un eventual regreso de un mayor número de hinchas del Celtic, pero es poco probable que ese plan siga adelante tras los disturbios en Ibrox.

El Celtic pasó a semifinales a pesar de no haber rematado una sola vez al arco en los 120 minutos de juego.

El Rangers dominó el partido, sumó 24 remates y vio incluso como el VAR anulaba un gol tras una mano de Emmanuel Fernandez en el alargue.

Tomas Cvancara convirtió su lanzamiento para sellar la victoria del Celtic antes de que estallara el caos.

La derrota fue un golpe amargo después de que el Rangers dejara escapar una ventaja de dos goles al descanso en el empate 2-2 con el Celtic en partido de la liga escocesa en este mismo escenario el fin de semana pasado.

Por primera vez en muchos años, Rangers y Celtic pueden dejar escapar el título liguero, con el Hearts liderando la clasificación.

Habituados Celtic y Rangers a repartirse los títulos en Escocia (55 ligas para cada uno), la última vez que ganó el campeonato otro equipo fue el Aberdeen en la temporada 1984-1985.

AFP.