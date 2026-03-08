Welcome 74-86 Biguá: el Pato derrotó de punta a punta a la "W" para liderar en soledad el Reclasificatorio

Biguá derrotó a Welcome de punta a punta, en el Estadio Óscar Magurno para tomar la punta del Reclasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol en soledad, tras la caída de Unión Atlética frente a Cordón. El Pato abrió la diferencia en el primer cuarto con un contundente 24-8, y la supo mantener bancando las reacciones de su rival.

Brian García fue el encargado de romper la paridad, con triples en transición ante un rival que se trancó, anotando apenas dos puntos en los últimos seis minutos y medio del primer cuarto. El Pato robó pelotas y anotó en cancha abierta, mientras que Jhery Matos empezó a encender la mecha temprana para coronarse como la gran figura, con bombazos cuando la "W" intentó levantar el gran déficit. El dominicano además agregó su talento individual para sumar cuando el de Parque Rodó amagó romper la barrera de los 10, junto al buen ingreso de los internos suplentes, a los que el debutante entrenador en jefe, Franco Cocchi, le dio la confianza.

Si bien el local llegó a ponerse a ocho promediando el segundo cuarto, con una ráfaga triplera, Biguá le tiró encima su gran 13/30 de afuera, para evitar que su rival se levantara. El Pato, que con un infernal Matos estiró la ventaja por encima de los 20, resistió ante un rival que se le puso a 10 en el tramo final, con más del dominicano.

De esta manera, el Pato se recuperó del golpe que sufrió frente a la "W" como local, donde perdió la chance de ingresar a la Liguilla. Además de Cocchi como DT, Alan Herndon debutó en el juego interno con tres puntos y cuatro rebotes.

El de Villa Biarritz, quedó ahora un triunfo por encima de Unión Atlética, y tres de Urunday Universitario, que ayer no pudo disputar su partido ante Goes. Por su parte, Welcome mantuvo el déficit respecto al Misionero.