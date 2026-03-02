Cuba 62-88 Uruguay: con un último cuarto deluxe de Serres, la Celeste se impuso y clasificó a la segunda ronda

Uruguay rompió una racha que no se registraba hacía 41 años, al obtener cuatro triunfos consecutivos en un torneo clasificatorio, por primera vez desde entonces, cuando en el Sudamericano de 1985, obtuvo el subcampeonato que le valió el boleto al Mundial de España 1986, el último al que clasificó la Celeste.

Si bien no tuvo un partido arrollador, ante una Cuba que llegaba sin triunfos, terminó marcando una gran diferencia en el último cuarto, que lo ganó por 29-15, que le valió no solo para liquidar el partido, sino también para engrosar su saldo de puntos, pensando en ampliar sus posibilidades de acceder a la Copa del Mundo del año que viene, como mejor cuarto, en caso de no alcanzar los tres primeros lugares.

Más allá que la diferencia de 26 unidades parece mostrar un trámite sencillo para Uruguay, no lo fue para nada. Cuba batalló, vendió cara la derrota al bajarle el ritmo al partido y encontrarse con un deslucido rival en el ataque al cinco contra cinco. Emiliano Serres terminó siendo la gran figura, para quebrar la paridad haciendo lucir todo su abanico ofensivo, de donde sacó puntos desde su juego en el poste bajo, rompimientos y alguna conversión de afuera.

El equipo de Gerardo Jauri, que había mostrado una mejoría en el colectivo en el segundo tiempo, pasándose más la pelota en el ataque contra defensa plantada, tuvo una enorme mejoría en el número de triples en el momento de quiebre, donde Joaquín Rodríguez sumó dos ante un empate parcial rival, y luego Santiago Vescovi, encendió la muñeca tras iniciar con la mira torcida.

Párrafo aparte para otro partidazo defensivo de Martín Rojas, que en los cambios de hombre se volvió a lucir, y además brilló para abrir la diferencia en el epílogo, anotando tras recibir descargas cortas y luego coronó su gran partido con un triple.

Uruguay mantuvo el pleno de triunfos al término de la segunda ventana, y ahora deberá cerrar su grupo en julio, donde recibirá a Argentina el 2, y a Cuba el 5. La Celeste, que ya tiene confirmada su pasaje a la segunda ronda, sabe que en esta instancia tendrá a Canadá como uno de sus rivales, mientras que Jamaica, Puerto Rico y Bahamas se debaten las últimas dos posiciones. Para la próxima instancia se arrastrará la totalidad del puntaje, por lo que para el equipo de Jauri es importante seguir sumando. Bajo este formato, ningún equipo fue al Mundial con menos de ocho triunfos.

Primer tiempo:

Cuba bajó el ritmo Celeste en el arranque, que además tampoco tuvo a un Gonzalo Iglesias fino a distancia para abrir la cancha. Uruguay comenzó a fluir cuando pudo ser más vertical y de ahí sacó un triple de Emiliano Serres del eje, para sacar seis. Los isleños a distancia también anotaron sus tiros para mantenerse competitivos, pero los Charrúas encontraron un buen resultado yendo al poste bajo, donde recuperaron cinco de ventaja. Si bien Uruguay no tuvo tanta lucidez atacando en el cinco contra cinco, si castigó las numerosas pérdidas rivales con puntos. Pero Cuba terminó cerrando cerca el primer chico, tras una falta de tres sobre Marcos Chacón, con la que los isleños entraron al descanso cayendo por 20-17.

Santiago Vescovi asumió desde la generación y Nicola Pomoli puso un triple para sacar seis. La Celeste perdió profundidad ante una defensa de cambio y los centroamericanos corriendo, y con un tiro a distancia de Marlon Díaz, se pusieron a dos. Joaquín Rodríguez sacó la cara tras minuto, con seis puntos consecutivos que le dieron a Uruguay renta de siete. Pero Onel Planas paró el partido y su equipo aprovechó dos pérdidas celestes para correr y ponerse otra vez a tres. Un triple de Díaz igualó las acciones, pero Serres respondió rápido con puntos consecutivos. De todas formas, Cuba cerró a uno el primer tiempo (37-36) gracias triple de Carlos Villegas.

Segundo tiempo:

Si bien Uruguay mejoró desde el colectivo, pasándose más la pelota ante la defensa estacionada, se encontró con un Cuba muy efectivo a distancia, que lo igualó. Rodríguez contestó el momento rival con triple, a lo que Vescovi sumó uno más —tras iniciar muy mal la noche con el lanzamiento— para ganar una bocanada de aire. El partido se cargó de pérdidas, donde los Charrúas mejoraron la defensa colectiva, pero no capitalizaron con corridas del otro lado. Cuando el equipo centroamericano se venía, dos triples de Vescovi fueron un tanque de oxígeno. Serres cerró el tercero con un buen rompimiento, para que la Celeste entrara a los 10 minutos finales, ganando 59-47.

Serres abrió el último cuarto con un buen rompimiento y un triple tras descarga. A eso, agregó su calidad con el juego en el poste bajo, para sacar 19. Martín Rojas aprovechó las descargas cortas y Rodríguez un triple en transición, sacando aún más ventaja. Uruguay se floreó a puro triple en el final, para engrosar la diferencia de puntos, que es importante pensando en la clasificación.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Quintetos

Cuba: Reynaldo García, Marcos Chacón, Ibrahin Hechavarría, Marlon Díaz, Pedro Bombino. DT: Onel Planas. Suplentes: Aldo Castel, Joan Gutiérrez, Ariel Ferrán, Kevin Zuñiga, Javier Sánchez, Abraham Isaac.

Uruguay: Santiago Vescovi, Joaquín Rodríguez, Emiliano Serres, Gonzalo Iglesias, Mateo Bianchi. DT: Gerardo Jauri. Suplentes: Lucas Capalbo, Facundo Terra, Nicola Pomoli, Nicolás Martínez, Joaquín Taboada, Martín Rojas, Pablo Gómez (Nacional).

Por el grupo D

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