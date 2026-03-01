Uruguay tras una marca que alcanzó por última vez, cuando clasificó a su Mundial más reciente

Uruguay sigue alimentando ilusión de volver a ver a la selección en un Mundial 41 años después. La defensa entusiasma, el corazón contagia y la entrega permite soñar con un objetivo que parecía lejano tras el retiro de Esteban Batista y el alejamiento de Jayson Granger de la selección nacional.

Atrás vino una camada, que pese a no tener ningún ex NBA, como lo fue el interno oriundo de Welcome, planta cara a cualquier rival que tiene en frente, pese a la diferencia de nombres, como en aquel épico triunfo ante Estados Unidos en la AmeriCup.

Detrás de esa generación, vino el cerebro de Gerardo Jauri, que no consiguió devolver a Uruguay a los grandes planos con una generación de consagrados, en su primer ciclo, y que ahora construye desde la humildad, sacrificio, juego de equipo y dándole protagonismo a todos. Porque la Celeste brilla desde el colectivo, sin jugar para una figura rutilante, adaptándose más al básquetbol moderno, con internos que pueden contener a un perimetral en una defensa de cambio que le dio mucho de comer.

Esta selección llegó a tres triunfos, en igual cantidad de presentaciones, y va por el cuarto, una marca que por última vez la consiguió en un torneo clasificatorio, en 1985, cuando como subcampeón Sudamericano, accedió a la Copa del Mundo del año siguiente. Las dos Clasificatorias que se jugaron bajo este formato, marcaron el quiebre en ocho triunfos, por lo que los Charrúas podrían quedar a medio camino si vencen a Cuba mañana, con ocho fechas por jugar.

La chance es inmejorable, ante una selección con bajas pesadas y que presenta un plantel sumamente corto. La próxima ventana Uruguay cerrará el primer grupo con dos partidos de local, ante Argentina, el 2 de julio, y frente a Cuba, el 5. Si bien la albiceleste presenta un obstáculo grande, pese al categórico triunfo del viernes, la chance de ganarle a los centroamericanos podría darle a la Celeste la oportunidad de cerrar el primer grupo en primer lugar (si gana o pierde ante Argentina por 16 puntos o menos). Esto es importante, debido a que el líder grupo comenzará el segundo ante Canadá (si termina primero en su zona). De lo contrario, lo hará en la segunda ventana, que coincide con el parate de la NBA. Los otros dos rivales son una incógnita, pero Jamaica se perfila como uno, mientras que Bahamas y Puerto Rico se debaten el tercer lugar.

Así se definen los siete cupos al Mundial 2027

De los cuatro grupos de cuatro selecciones que disputan esta primera fase, las tres mejores de cada avanzarán a un segundo grupo, donde los 12 equipos se dividen en dos series de seis, arrastrando la totalidad del puntaje. Uruguay integra el grupo D, que se cruzará ante los equipos provenientes del B. De avanzar, la Celeste solo jugará en la segunda fase ante las selecciones provenientes del grupo opuesto, en formato de local y visitante. La Clasificatoria que terminará el 1° de marzo de 2027, con Uruguay definiendo de visitante, dará boleto al Mundial a los tres mejores de los dos grupos; y al mejor cuarto entre ambas zonas.

Entre ambos grupos, Uruguay y Canadá lideran con récord de 3-0, seguidos de Argentina y Jamaica, que tienen 2-1. Por ahora Panamá y Bahamas están obteniendo el pasaje a la segunda instancia (1-2), y Cuba y Puerto Rico están quedando afuera (0-3).