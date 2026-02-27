Joaquín Taboada: de lo que desarrolló en Europa que no "estaba acostumbrado" a haber jugado con su padre
El hijo de Emilio, que a sus 18 años ya partió a Europa, en entrevista con Ovación habló de lo que le exigen en España, su llamado a la selección y su pasaje por Yale, que dejó una perlita.
Joaquín Taboada llegó a varios mojones, muy temprano en su carrera. Pegó rápido el salto a Europa, donde jugando en la Liga U22 de España tiene una destacadísima actuación con San Pablo Burgos, lo que despertó el interés de Gerardo Jauri, que ya es la segunda vez que lo convoca. El hijo de Emilio, heredó su mano, y marca su propio legado, agregándole otras características a su juego.
Taboada tuvo claro el objetivo desde su llegada a España que “era jugar contra los mejores”. El jugador de 18 años declaró la importancia de jugar contra equipos top contra los que intenta “dejar todo e ir al máximo”. Recientemente anotó 29 puntos contra el Real Madrid, dejando varios higlights.
Joaquín contó cómo se dio su chance de llegar a España: “Hablé con compañeros que ya estaban ahí en Europa y me influenciaron para ir. Fui a probar y si no salía era una experiencia más. Por suerte está yendo lindo, estoy aprendiendo mucho y disfrutando también”.
Previo a partir, Taboada tuvo la chance de jugar en Yale junto a su padre: “Estuvo espectacular, lo disfruté mucho”. “Me hubiera gustado jugar otro año más, pero con eso estuvo muy bien”, declaró.
Joaquín dijo que en su primera citación le avisaron “que capaz podía estar de invitado”, y que a él ya le había tocado estar previo a jugar la AmeriCup. “Vine con todas las ganas, muy emocionado, estuve en los entrenamientos y ya en la próxima me dijeron que podía estar en el radar para que me vean. Ya estaba más o menos preparado por si me tocaba venir. Pero fue muy lindo cuando me llamaron, me gustó mucho”, contó respecto a un llamado, que no solo significó el primero, sino que fue con debut en Panamá, donde tuvo varios minutos en la rotación y puntos.
Emilio en el diálogo con Joaquín le pide que “disfrute mucho, que venga a aportar y que esté tranquilo”. No solo en los consejos su padre fue importante si no que lo destacó como un gran tirador: “Yo lo veía jugar a él y obviamente el tiro lo veía, él me insistía mucho también en cómo tirar, en hacerlo bien. Algo capaz me pasó un poquito”.
“Intento ser lo más completo posible y obviamente ir a Europa también me ayudó un montón, porque me hicieron jugar de varias cosas, hacer más cosas dentro de la cancha, que no estaba acostumbrado”, dijo respecto al juego que pudo desarrollar afuera, y además destacó su “potencia” que quiere seguir desarrollando al ser joven. “Voy a intentar llegar al máximo en el físico más que nada, que es lo que más cuesta después cuando subís a jugar con los más grandes”, concluyó respecto a su juego.
Joaquín también explicó en qué le hicieron énfasis a la hora de llegar al básquetbol español: “Lo que desarrollé allá es jugar controlando la pelota más que nada, que no estaba tan acostumbrado. En Uruguay estaba más de tirador o de jugador para terminar las jugada y allá me hicieron más generador, me desarrollaron cómo ver el juego, más pensarlo un poco más, y la defensa también, que acá estaba bastante flojo y me ayudaron mucho”. “Siempre me dijeron que tengo que estar en todo conectado, y que si no estás en alguna parte del juego, en la defensa, en el ataque o te perdés en algún sistema o algo, ya trancás todo. Se nota mucho porque se hacen las cosas muy bien allá, todo muy correcto el básquetbol”, concluyó.
