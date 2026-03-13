Liga Uruguaya de Básquetbol: Urunday y Biguá aplastaron; la UA se quedó con un puntazo ante Goes

El Reclasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol jugó su tercera fecha completa, en donde primó la lógica, con el triunfo de los tres equipos que pelean en la parte alta de la serie de los seis de abajo.

Biguá y Urunday Universitario no tuvieron oposición, aplastando de principio a fin, a Cordón y Welcome respectivamente, mientras que Unión Atlética, ganó el punto directo ante Goes, para alejarse del fondo y prenderse en una pelea mano a mano ante el Estudioso, por el octavo puesto.

El Pato lo quebró frente al albiceleste en el último cuarto, con un contundente parcial de 31-9, pero siempre manejó una renta mayor a los 12 puntos, con un Jhery Matos líder, que generó un buen tándem con Alan Herndon en el arranque, para tomar dicha ventaja. La rotación terminó siendo la clave para Biguá, que trajo 46 puntos de la banca, ante los 10 de su rival, y además repartió 30 asistencias.

En la Avenida Joaquín Suárez, Urunday fue aplastante. Entró ya al primer descanso 15 arriba, con muy buenos porcentajes de tres, que supo sostener en el juego (14/36). Además trajo 55 unidades del banco, donde destacó Agustín Möller.

El partido que trajo más paridad se dio en la calle Velsen, donde Unión Atlética resistió la última reacción de Goes, que se puso a cuatro en el final. Sin embargo sufrió sus bajos porcentajes de libres (16/25), y a un Ty Prince infernal en el cierre, que asumió para no permitir a su rival levantarse, al también perder a su figura, Justin Strings, por quinta falta.

Urunday Universitario 111-79 Welcome en vivo:

El Estudioso comenzó súper certero de afuera, con un tremendo 6/13 en triples en los primeros 10 minutos, que le permitieron al verde abrir la cancha para que luego Mateo Sarni pudiera generar. Con la rotación, Bruno Curadossi entró bien en ese rol, para un equipo que abrió 15, al primer descanso (31-16).

En su retorno, Santiago Moglia con triples descontó el déficit, pero Santiago Massa y Randy Rickards respondieron rápido para recuperar la ventaja. Un intratable Massa, anotando desde las asistencias, le permitió al Estudioso sacar 20 de ventaja. Con un buen cierre de Agustín Möller, el equipo local entró al entretiempo con 22 puntos de ventaja (53-31).

Matías Benítez sumó y Eric Demers agregó su tiro, para elevar la renta por encima de los 30. Welcome logró bajar dicha barrera con el goleo de sus extranjeros en el poste bajo. 86-60 lideró el Estudioso al cierre del tercero.

Si bien la "W" estuvo cerca de quebrar la barrera de los 20, la sociedad entre Sarni y Jonathan Sacco, terminó de bajarle la cortina al encuentro.

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Biguá 111-76 Cordón en vivo:

Tras un arranque parejo, donde los extranjeros de Cordón mantuvieron el punto a punto, los de Biguá comenzaron a asumir para quebrar la paridad. Alan Herndon destacó junto a Deshone Hicks que cargó con la generación, para sacar 11 al primer descanso (28-17).

Jhery Matos asumió ante la reacción de su rival, mientras que Sebastián Ottonello también tuvo un buen ingreso del banco, junto a Brian García que puso un triple clave. El dominicano además de sus puntos, generó para el resto, donde Herndon se siguió nutriendo, y triples de Tiago Rodríguez y García estiraron la ventaja a 18. Sobre el cierre, un triple de Rob Perry, le permitió al albiceleste cerrar a 16 el primer tiempo (59-43).

Perry se encendió para ilusionar al del Puente con competir. Pero la visita no pudo romper la barrera de los 12, siendo un triple de Nicolás Catalá clave, para resistir la reacción. 80-67 lideró el Pato, con 10 por jugar.

Matos despertó, asumiendo desde la generación, para encaminar el juego con 20 de ventaja. Biguá lo terminó de cerrar con tiros a distancia, con García como la mano caliente, para sacar 28 y cerrar el juego.

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Unión Atlética 94-84 Goes en vivo:

El azulgrana sacó una pequeña ventaja en el arranque, cargando el bajo y el rebote ofensivo. Troy Cracknell asumió para poner al frente al Misionero. Guillermo Souza rescató a su equipo a tiempo con un bombazo en esquina, y agregando un doble sobre la hora de Mateo Giano, la UA sacó seis (23-17), al primer descanso.

Giano lideró desde la generación y Álex López agregó un triple, para sacar 10. Quatarrius Wilson sostuvo su dominio adentro y Christian Alaekwe sumó de afuera, abriendo 14 de ventaja. El azulgrana agregó el juego de frente de sus internos para resistir la reacción. 52-39 entró la UA ganando al entretiempo.

El Misionero mejoró atrás y desde la verticalidad pudo generar para quebrar la barrera de los 10, liderado por Xavier Cousté y Justin Strings. El azulgrana fue al bajo y con un Ty Prince clave desde su uno contra uno, ganó aire. Pero en la hora, un triple de Emiliano Bonet permitió a Goes soñar, al entrar a 10, 73-63, al último cuarto.

Cousté sumó una bomba más, para llenar de ilusión a la visita. Cuando Prince parecía encontrar la respuesta ante la reacción, dos triples de Akia Pruitt pusieron a competir al de Plaza de las Misiones, al ponerse a cuatro. Inmediatamente después, Strings dejó la cancha por quinta, y en la recarga, Bonet dejó dos libres importantes. Prince no perdonó del otro lado, con un triple pesado, en un equipo que reboteando adelante, recuperó rápido 10 de ventaja. Prince puso un triple pesado desde el dribbling que fue una daga, ante un rival que siguió dejando libres, mientras que López terminó de cerrar un punto grande, con una bomba en la esquina.

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