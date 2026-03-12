Liga Uruguaya de Básquetbol: Malvín aplastó a Macabi; Peñarol se lo ganó de atrás a Defensor Sporting

Malvín se quedó con un punto festejado por varios, al vencer al escolta de la Liguilla, Hebraica Macabi, que ostenta un lugar que otorga ventaja de localía hasta las semifinales, y que además asegura no cruzarse con Peñarol hasta la definición, el mejor equipo del momento, en la Liga Uruguaya de Básquetbol, que derrotó a Defensor Sporting.

El Playero aplastó de principio a fin al Macabeo, pese a que la visita logró liderar durante el segundo cuarto, tras haber estado 14 puntos abajo. El de la Avenida Legrand sustentó su ventaja inicial con su tiro de tres (15/25 en la noche) , y luego repartiendo los momentos de protagonismo, logró abrochar el encuentro en el tercer cuarto, al que entró al descanso ganando por 27. Dragan Zeković fue clave con puntos en el peor momento de su equipo, mientras que en el momento de quiebre, Joshua Webster y Carlton Guyton cargaron con el goleo desde sus uno contra uno.

Pero el azul de la Playa estuvo cargado de argumentos, como los triples de Manuel Romero en transición y la cancha abierta de Nicolás Martínez, coronando con seis jugadores en el doble dígito de puntos.

En el Palacio, Peñarol ganó un partidazo, en el que se vio abajo casi todo el juego, producto de un arranque asesino de su rival de afuera, que tuvo a un Facundo Terra líder, en un partido complejo, por las bajas de Federico Soto y Néstor Colmenares.

El Carbonero se mantuvo siempre a tiro por una gran noche con el triple de Nicola Pomoli (5/8), y a lo largo del juego, le fue agregando momentos. Emiliano Serres lideró para levantar una máxima de 10 puntos de su rival, y luego apareció Santiago Vescovi, jugando con bola en mano, siendo clave para darlo vuelta en el último cuarto, junto a Martín Rojas, en su rol defensivo y de cortinador, a lo que sumó puntos de segunda oportunidad, un rubro clave para el Carbonero, por el que anotó 18 puntos, en 19 rebotes ofensivos.

Jy’lan Washington, que había tenido un discreto debut, fue de menos a más, con puntos en momentos importantes que ilusionaron al aurinegro con competir. A eso agregó los minutos de Skyler Hogan, que además de quedarse con el robo del partido, más allá de tener un partido bastante de rol, completó una gran planilla, con 16 puntos y 10 rebotes.

A pesar de la derrota, hay elogios para Defensor Sporting, que con sus armas compitió hasta la última pelota.

Malvín 90-76 Hebraica Macabi en vivo:

El Playero tuvo un inicio aplastante, con un tiro de tres que le abrió la cancha, y luego sumando puntos desde las asistencias, para comenzar 13-4 arriba. Dragan Zeković agregó su cuota adentro y Santiago Fernández aprovechó sus espacios tras descargas, estirando a 14. El Macabeo encontró la reacción cuando empezó a sumar en cancha abierta, y rompió la sequía triplera gracias a dos aciertos de Salvador Zanotta. 26-17 lideró el Playero al entretiempo.

Los ingresos del banco le permitieron al Hebreo ponerse en partido rápido, Federico Haller fue clave, sumado a los tiros desde el dribbling de Gastón Semiglia, y un buen pasaje defensivo de Lautaro Viatri. El campeón con Nacional mantuvo encendida la mecha y cuando los extranjeros se sumaron a la producción, la visita llegó a igualar el partido. Fue Nicolás Martínez, quien intentó ser más vertical y sacar faltas, para con libres generar una ventaja de tres puntos (43-40), a favor de su equipo, al entretiempo.

Myke Henry y Carlton Guyton en el partido entre Malvín y Hebraica Macabi. Foto: Ignacio Sánchez.

Joshua Webster cargó con el goleo de su equipo, desde su uno contra uno, para darle aire al Playero. Zeković agregó su tiro a distancia para poner la ventaja por encima de las dos posesiones. Carlton Guyton, Manuel Romero y Martínez coronaron el gran momento de Malvín con triple, para estirar por encima de los 20. De esta manera, 76-49 lideró al cierre del tercer cuarto.

Más allá de que Macabi logró ponerse a 20 en base a triples, y parecía no haber lugar a reacción, cuando desde una buena rotación de pelota, el azul de la Playa encontró tiros claros para liquidar el juego. Sin embargo, Hebraica en cancha abierta y con sus extranjeros liderando, marcó interrogantes al ponerse a 13, con un minuto y medio por jugar. Sin embago, Webster terminó despejando las dudas desde su uno contra uno, para sacar 15 y cerrar definitivamente el juego.

Peñarol 88-80 Defensor Sporting en vivo:

El juego inició con ritmo, donde el Fusionado sacó una ventaja corta, encendidísimo con el tiro de tres puntos. Si bien El Mirasol hizo su fuerza, intentó ir adentro, ganó verticalidad y sumó alguna bomba salteada, pero se encontró con un rival que no aflojó con el triple y entró al descanso corto ganando 25-20.

Defensor Sporting mantuvo su puntería al volver del entrecuarto, para sacar 10 de ventaja. Emiliano Serres lideró la reacción local, junto a un triple de Santiago Vescovi que puso a un doble al aurinegro. Nicola Pomoli tras minuto coronó la reacción para darlo vuelta. Theo Metzger contestó oportunamente para poner la igualdad. Facundo Terra lideró desde la generación para otra vez ponerse arriba. 45-43 lideró el Fusionado al entretiempo.

Jy'lan Washington, de Peñarol, enfrentando a Defensor Sporting. Foto: Ignacio Sánchez.

Victor Rudd puso puntos necesarios para su equipo y junto al buen momento de Terra, el equipó de Gonzalo Brea conservó el liderazgo. Los triples mantuvieron cerca al local, que incluso llegó a pasar con uno de Pomoli, la mano más efectiva del equipo. Si bien Terra volvió a poner al frente a su equipo, Jy'lan Washington, que fue de menos a más, le dio el empate a Peñarol en 63, con 10 minutos por jugar.

El Carbonero pasó con triple de Federico Bavosi en esquina, pero dos triples de Elijah Weaver torcieron otra vez la balanza. Vescovi asumió con bola en mano, y junto a buenos minutos de Martín Rojas, el aurinegro se hizo dueño del score, con nueve de ventaja. Defensor Sporting echó el resto, pero le costó finalizar los contraataques. Peñarol, con rebotes ofensivos, parecía resolver un partido duro. Pero un triple de Metzger, permitió poner a los dirigidos por Brea a cuatro, con 50 segundos por jugar. Dos libres fallados por Pomoli agregaron más interrogantes, sin embargo el triple de Theo, que hubiese puesto a la visita a uan bola, salió. Vescovi si puso los libres, y un robo de Skyler Hogan le bajó la cortina al juego.

La previa:

Malvín no debutó postparate, debido a que postergó su partido ante Nacional, por la participación del tricolor en la Basketball Champions League Americas, previamente, superó a Unión Atlética en un duelo directo por ingresar a la Liguilla. Por su parte, Hebraica Macabi, que su pasaje lo obtuvo ante el Playero, al darle vuelta un partido increíble, y que lo superó en los dos encuentros del torneo, derrotó en su último partido al Fusionado, de punta a punta, pese a una reacción final de su rival.

Peñarol viene de caer ante Aguada, el único equipo que le ganó dos veces en el torneo. Sin contar al rojiverde, el aurinegro no pierde en cancha desde el 11 de noviembre de 2025, cuando fue superado por Goes de visitante. Jy'lan Washington tuvo su reestreno con el equipo, anotando nueve puntos. En frente tendrá a un Defensor Sporting, que por primera vez desde la llegada de Victor Rudd, cayó, habiendo previamente metido un gran sprint final, que le permitió meterse entre los mejores seis del Clasificatorio.