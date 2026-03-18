Peñarol al sorteo de la Copa Libertadores: quiénes viajan, el consejero que se bajó y las expectativas del club

La Copa Libertadores es el gran anhelo de Peñarol. Es la obsesión. Y por tercer año consecutivo el club jugará la fase de grupos con el objetivo de volver a hacer historia, algo que no será fácil teniendo en cuenta las dificultades que presenta el mercado y el potencial de varios equipos de Argentina y sobre todo, Brasil.

Pero la ilusión está. Y a la ilusión, el Mirasol le sumó inversión. Tras la muy buena performance del 2024 —edición en la que llegó a semifinales— Peñarol invirtió en la ficha de Leonardo Fernández y se reforzó con Matías Arezo, David Terans y otros.

El sueño quedó trunco en octavos de final luego de perder la serie con Racing de Avellaneda y ahora, de cara al 2026, el Carbonero redobló la apuesta y volvió a apostar a refuerzos de calidad para afrontar la fase de grupos que se pondrá en marcha en abril.

Antes, el torneo tendrá un mojón clave: el sorteo de las llaves que se llevará a cabo este jueves 19 de marzo desde la hora 20:00 de Uruguay (ESPN y Disney+) en la sede de la Conmebol ubicada en la ciudad de Luque, Paraguay.

Ahí comenzará a definirse gran parte del futuro de Peñarol, que está en el Bombo 1 del sorteos y sabe que en esta instancia no enfrentará a Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

En el Bombo 2 —acá ya comenzarán a aparecer los rivales aurinegros— están Libertad de Paraguay, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro, y Universitario de Perú.

Júnior de Barranquilla, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe de Bogotá, Always Ready, Coquimbo, Deportivo La Guaira y Cusco están en el Bombo 3, mientras que en el 4 aparecerán Universidad Central de Venezuela, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza, Mirassol de Brasil, Barcelona de Ecuador, Deportes Tolima, Sporting Cristal y Deportivo Independiente Medellín.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en la antesala al cruce ante Olimpia por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

La delegación de Peñarol que viajará al sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Peñarol estará representado en la sede de la Conmebol por cinco integrantes, cuatro del Consejo Directivo y el entrenador Diego Aguirre.

La Fiera suele no perderse este tipo de eventos ya que ha reconocido en varias ocasiones que utiliza estas instancias para el intercambio con otros colegas y también para conocer la realidad de clubes a los que enfrentará.

“Hace dos meses que estoy pensando en el sorteo de la Libertadores. Siempre mirás. Aparte esta Copa la tengo como un objetivo porque no sé si después voy a tener la oportunidad de dirigir otra, nunca se sabe”, dijo la Fiera agregando: “La tomo como la última oportunidad, me ilusiona y motiva. Por eso hay que intentarlo”.

El técnico Mirasol viajará junto al presidente Ignacio Ruglio y a los consejeros Alejandro González y Víctor Bedrossian del oficialismo y Fernando Jacobo de la oposición.

En diálogo con Ovación, González expresó su deseo de cara al sorteo y dijo: “Que nos toque un grupo que sea accesible (risas) y que no nos implique viajes tan largos sería algo ideal”.

Alejandro González, consejero de Peñarol. Foto: Archivo El País.

Acerca de si imagina una llave con posibles rivales de Peñarol, el consejero remarcó: “No, no. No quise ni mirar la verdad”.

Por otra parte, González habló sobre la importancia que tienen estos eventos a nivel institucional: “Hay expectativas porque son instancias en las que tenés roce internacional, conocés las realidades de los diferentes clubes y pactás un par de reuniones estando allí en Conmebol”.

Y acerca de eso, Alejandro González contó que se reunirá con el Director de Desarrollo de Conmebol: “Me voy a juntar con Nery Pumpido. Va a ser una de las reuniones importantes que voy a tener allá”.

Las relaciones institucionales son clave para González y el consejero cerró diciendo: “Algo que vengo predicando hace tiempo es que Peñarol no puede estar lejos ni de la AUF ni de la Conmebol, por eso hay que empezar a generar vínculos para seguir creciendo”.

Marcelo Solomita, consejero de Peñarol. Foto: Enrique Arrillaga.

Otro de los que iba a viajar en la delegación aurinegra era Marcelo Solomita, pero el consejero se tuvo que bajar porque en la jornada del martes partió rumbo a España para acompañar a Nahuel Herrera, quien será operado del hombro este jueves en Barcelona.

"Iba a ir sí, pero me tuve que bajar. Tenía los pasajes y todo, pero entendimos que la prioridad era acompañar a Nahuel en esta instancia", le contó Solomita a Ovación.