Diego Aguirre rota el arco y Sebastián Britos será el golero titular de Peñarol frente a Cerro

Peñarol se prepara para recibir a Cerro este sábado desde la hora 19:30 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) en el Estadio Campeón del Siglo por la séptima fecha del Torneo Apertura que tiene al Mirasol como uno de los tres líderes y de cara a ese encuentro, Diego Aguirre apronta cambios.

Es que a pesar del triunfo frente a Albion por 1 a 0 en el Estadio Centenario, el rendimiento colectivo del aurinegro no fue el mejor y es por eso que la Fiera evalúa sacar a uno de los tres volantes centrales que colocó como titulares ante el Pionero.

Eric Remedi, Nicolás Fernández y Jesús Trindade fueron los elegidos por Aguirre, que analiza sacar a este último para darle ingreso a Leandro Umpiérrez, quien viene alternando bastante en esta temporada 2026.

El juvenil de 21 años puede jugar como volante más adelantado por la derecha pero también replegarse unos metros y convertirse en un tercer mediocampista si el entrenador o el partido así lo requiere.

Pero además de esa posible variante, habrá otra y será en el arco: Sebastián Britos será titular este sábado frente a Cerro. La información que publicó la periodista Ana Inés Martínez en la noche del miércoles fue confirmada este jueves por Diego Aguirre, quien en diálogo con “#Minuto 1” (Carve Deportiva) desde Asunción del Paraguay –donde esta noche se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana– contó los motivos: “Tiene la explicación de que Aguerre no puede jugar los dos partidos de Copa y es lógico que juegue Britos porque hace más de un mes que no compite".

Cabe recordar que Washington Aguerre deberá cumplir con dos partidos de suspensión en Copa Libertadores luego de haber sido expulsado en 2024, en el entretiempo de la revancha de las semifinales que Botafogo le ganó a Peñarol para acceder a la final.

Washington Aguerre en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Desde ese entonces, el golero artiguense de 32 años no juega el certamen continental y por tal motivo, tiene que cumplir la sanción luego de su regreso al club Mirasol.

Britos por su parte, fue el golero titular de Peñarol en la Supercopa Uruguaya y en los primeros dos partidos del Torneo Apertura ya que Aguerre trajo de Colombia una suspensión de tres juegos por torneos locales que debió cumplir en Uruguay.

El último encuentro del minuano de 38 años fue en la segunda fecha del Torneo Apertura, en la derrota ante Central Español por 2 a 1 en el Campus Municipal de Maldonado. En los tres partidos que Britos atajó, mantuvo su arco en cero en el clásico frente a Nacional, encuentro en el que además atajó un penal en la definición que ganó el Mirasol, recibió un tanto del Montevideo City Torque y dos del palermitano.

Por otra parte, Diego Aguirre también confirmó que Eduardo Darias estará a la orden este fin de semana, tal como lo había anunciado Ovación este jueves. “Va a estar convocado para el partido del fin de semana y seguramente va a tener minutos", dijo.